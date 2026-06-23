КМГ и КТЖ обеспечили сквозной цифровой контроль логистики нефтепродуктов

Диспетчерско‑аналитический центр собирает данные со всех активов компании, включая нефтеперерабатывающие заводы, отслеживает направление отгрузки и рассчитывает время доставки нефтепродуктов до железнодорожных станций.

АО НК «КазМунайГаз» продолжает активно развивать цифровой мониторинг цепочек поставок нефтепродуктов. В рамках этого направления реализована интеграция Диспетчерско‑аналитического центра КМГ с системами АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В конце 2025 года проведена интеграция систем ДАЦ КМГ с данными филиала «Главный вычислительный центр» КТЖ по внутристрановой дислокации и импорту нефтепродуктов. Это позволило ежечасно отслеживать движение и объемы нефтепродуктов по территории Казахстана, включая импортные ж/д поставки (ежедневно), по всему маршруту следования.

Реализован визуальный мониторинг движения каждой вагон-цистерны: система отображает местонахождение вагона, начиная с погрузки, а также даты и статусы на каждом этапе перевозки (прибытие, отправление, погрузка, выгрузка).

Внедрен автоматический мониторинг простоев цистерн. Система фиксирует задержки на станциях, что позволяет оперативно выявлять проблемные участки логистики. Кроме того, формируется аналитический рейтинг регионов Казахстана по уровню обеспеченности нефтепродуктами.

В целом, интеграция КМГ с системами КТЖ стала важным шагом в цифровизации логистики, позволила оперативно мониторить цепочки поставок нефтепродуктов по всему Казахстану и принимать более точные управленческие решения.