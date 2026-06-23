МИИЦР усиливает защиту прав абонентов: вводится двойное подтверждение платных услуг

Приказ, подписанный 18 июня, направлен на обеспечение максимального комфорта граждан и надежную защиту их прав в цифровой среде.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК внесло важные изменения в правила оказания услуг связи. Теперь дополнительные платные услуги связи и интернета будут подключаться с двухкратного согласия абонента, которое можно подтвердить через личный кабинет, SMS, звонок или USSD-запрос.

Кроме того, операторам запрещается использовать короткие звонки-«маяки» для уведомления о пропущенных вызовах. Ранее существовала возможность отключения этой услуги, однако на практике она работала только при условии, что опция была деактивирована у обоих абонентов — и у того, кто совершал вызов, и у того, кому звонили. Теперь эта техническая коллизия устранена, и на смену «маякам» приходит удобный и понятный формат SMS-уведомлений

Важным дополнением стала возможность для пользователей легко отказаться от любых рекламных и информационных рассылок операторов.

Также усилены меры безопасности при регистрации номеров на детей младше 14 лет: теперь процедура проводится только законными представителями через биометрическую идентификацию, при этом на одного несовершеннолетнего может быть оформлен только один номер.

Новые нормы вступают в силу с 28 июня. Эти изменения являются частью системной работы МИИЦР по защите прав потребителей и повышению качества цифровых сервисов, что полностью соответствует принципам «слышащего государства» в объявленный год ИИ.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.