Налоговый режим для QR и безналичных платежей могут пересмотреть

В настоящее время этот вопрос прорабатывается с Национальным Банком.

Налоговый режим для QR и других безналичных платежей могут пересмотреть, однако сначала свою позицию должен озвучить Нацбанк. Об этом сообщил министр экономики Жумангарин. Вопрос налогового режима платежных услуг, связанных с современными формами безналичных расчетов, вынесут на рассмотрение заседания Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса при правительстве, передает Uchet.kz.

Депутаты обратили внимание на то, что отдельные формы безналичных расчетов оказываются в различном налоговом режиме. По их мнению, удорожание приема оплаты отражается на цене товара и услуги, марже малого бизнеса (магазинов у дома, аптек, кафе, салонов) или ведет к стремлению вернуться к наличным расчетам. В запросе предлагалось провести анализ влияния регулирования на бизнес и потребителей, а также учесть меры поддержки при подготовке поправок в Налоговый кодекс.

Комиссия за эквайринг (оплата банковскими картами, QR-кодами и иными цифровыми способами) формируется на рыночных принципах. Ее размер зависит от объема оборота бизнеса и специфики платежного инструмента, и не связан с налоговым режимом.

Обязательства по НДС регулируются в общем порядке исходя из специального налогового режима и установленных пороговых значений минимального оборота, вне зависимости от формы оплаты (наличной или безналичной).

В случае выявления дисбалансов, поправки будут проходить процедуру обсуждения и согласования с бизнес-сообществом (НПП «Атамекен»). Если Национальный Банк инициирует поправки в Налоговый кодекс и будет получено положительное заключение, инициатива будет всесторонне рассмотрена.

В Казахстане развивают национальную цифровую финансовую инфраструктуру. Через нее уже проходит около 90% безналичного оборота в стране. В 2025 году в этой системе запустили переводы по номеру телефона и QR-платежи. Сейчас на них приходится около 34% межбанковских P2P-переводов.

Промышленный запуск этих систем и платформы цифрового тенге запланирован на 19 июля 2026 года.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.