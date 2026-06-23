Президент подписал указ о цифровизации Генпрокуратуры

В ведомстве создано Управление кибербезопасности.

Указом Президента РК от 15 июня 2026 года № 1315 утверждены внесения изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан. С 12 июля 2026 года вводится в действие основной блок поправок, касающийся перехода на цифровые аналитические системы, операторства цифровых систем правовой статистики и внедрения инструментов Национальной цифровой инвестиционной платформы, передает Uchet.kz.

Поправки направлены на масштабную цифровизацию правовой системы, усиление кибербезопасности и внедрение прогнозно-аналитических инструментов для борьбы с преступностью. Реформирование затронет Комитет по правовой статистике и специальным учетам, Генеральную прокуратуру РК, а также Комитет по защите прав инвесторов.

В официальные документы повсеместно внедряются понятия «цифровые системы» и «цифровые технологии» вместо «информационных». Органы прокуратуры получают расширенный доступ к цифровым системам и ресурсам госорганов. В структуре Генеральной прокуратуры создается специализированное Управление кибербезопасности.

Среди новых задач ведомств официально закреплено «осуществление прогнозно-аналитической деятельности по выявлению преступных угроз» и направление соответствующих предложений субъектам правовой статистики.

Информационная аналитическая система «Электронные обращения» переименовывается в цифровую аналитическую систему. Правила регистрации и учета личных приемов и обращений граждан будут скорректированы.

В состав Генеральной прокуратуры РК теперь входят:

— Руководство и аппарат.

— Службы: по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования; по надзору за законностью приговоров и их исполнением; по защите общественных интересов; досудебного расследования; международно-правового сотрудничества; по возврату активов.

— Департаменты: кадровой работы; собственной безопасности; стратегического развития; по надзору за законностью ОРД, контрразведывательной деятельности и СГС; координации нормотворческой деятельности; по работе с обращениями и делопроизводству; финансов.

— Управления: по защите госсекретов; внутреннего аудита; кибербезопасности.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.