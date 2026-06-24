Обязательная маркировка товаров в Казахстане: что нужно знать ритейлерам

Тренд на прозрачность оборота товаров в ЕАЭС будет только усиливаться, и выиграет тот, кто первым начал готовиться к регуляторным нововведениям.

Эксперты в области кассовых решений из компаний CSI и ПРОСИСТЕМЫ совместно с представителями оператора маркировки и участниками рынка подготовили обзор системы маркировки в Казахстане и дали рекомендации торговым сетям, как подготовиться к работе с маркированными товарами.

Представитель оператора маркировки Ерлан Карабаев сообщил, что в настоящее время идет согласование и утверждение Правил маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности. После реализации функционала все участники оборота товаров смогут протестировать систему. Кроме того, оператор проводит пилотные проекты по маркировке бытовой химии и косметики, изделий медицинского назначения, растительного масла. Завершены пилоты по ювелирным изделиям, сжиженному нефтяному газу, древесине. Государственные органы Казахстана уже рассматривают введение обязательной маркировки на эти товарные позиции.

Ритейлерам нужно заранее готовиться к введению обязательной маркировки, а не ждать проверок от государства и усиления штрафных санкций. Необходимо вовремя настроить приемку, выбытие и контроль маркировки по всей цепочке. Это поможет избежать ошибок при продаже маркированных товаров, обеспечить корректность поставок и повысить уровень дисциплины во взаимоотношениях с поставщиками.

«Опыт работы с маркировкой в нескольких странах показывает, что ритейлеру рекомендуется заранее принимать участие в законодательных инициативах с новыми товарными категориями. В этом случае есть возможность оказать влияние на эксперимент, а также проверить всю цепочку от производителя до выбытия через кассу», — поделился директор по продуктам CSI Алексей Анкудинов.

«Конечно, внедрение маркировки товаров требует значительных усилий, однако для бизнеса это в первую очередь — возможность пересмотреть и улучшить внутренние процессы. Маркировка позволяет выстроить точное управление товародвижением, обеспечить корректный учет сроков годности продукции, повысить прозрачность складских и торговых операций, а также создать основу для внедрения таких современных технологий, как RFID, способных значительно оптимизировать процессы в розничных магазинах», — добавил генеральный директор компании «ПРОСИСТЕМЫ» Антон Славиковский.

«Тренд на прозрачность оборота товаров в ЕАЭС будет только усиливаться, и выиграет тот, кто первым начал готовиться к регуляторным нововведениям, а не ждет дедлайна и первых штрафов. Я бы рекомендовал ритейлерам включаться в процессы на самом раннем этапе: участвовать в пилотах, тестировать оборудование, отлаживать интеграции кассовой и товароучетной системы с ИС МПТ — пока ошибки еще не стоят денег», — посоветовал руководитель команды автоматизации магазинов торговой сети SMALL Андрей Жигульский.

Это лишь некоторые цитаты. Ознакомиться с полным текстом обзора и скачать «Памятку ритейлера для работы с обязательной маркировкой товаров в Казахстане» можно здесь.