ІІМ-де дрон операторларын оқыту зертханасы ашылды
Ішкі істер органдарын жаңғырту және цифрлық трансформациялау аясында тәртіп сақшылары заманауи ұшқышсыз авиациялық технологияларды белсенді түрде меңгеруде.
Жедел-криминалистикалық департаменті базасында оқу-жаттығу зертханасы ашылып, онда полиция қызметкерлері дрондарды басқару бойынша кешенді дайындықтан өтуде, деп хабарлайды ҚР Ішкі істер министрлігі.
Оқыту бірнеше кезеңнен тұрады: теориялық курс, мамандандырылған симуляторлардағы жұмыс және компьютерлік тәжірибелік сабақтар. Ұшқышсыз аппараттарды нақты қызметтік міндеттерде қолдануға ерекше назар аударылады.
«Біздің міндетіміз заманауи технологияларды күнделікті қызметте сенімді әрі тиімді пайдаланатын мамандарды даярлау», — деді ІІМ жедел-криминалистикалық департаментінің бас криминалисі Роллан Молдыбаев.
Ұшқышсыз ұшу аппараттары полиция қызметкерлерінің мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді. Олар түнгі бақылау мен әуе барлауында қолданылады, көрсету қабілеті жоғары камералармен және жылу анықтағыш құрылғылармен жабдықталған. Бұл қараңғы уақытта және күрделі ауа райы жағдайында адамдарды тиімді іздеуге мүмкіндік береді. Дрондар оқиға орнын әуеден жедел шолып, тергеу-жедел тобы келгенге дейінгі жағдайды тіркеуге және маңызды айғақтарды сақтауға көмектеседі.
Сонымен қатар ұшқышсыз аппараттар таулы аймақтар, далалы алқаптар және қараусыз қалған нысандар сияқты жетуі қиын аумақтарды тексеру үшін пайдаланылады. Бұл жоғалған азаматтарды іздеу тиімділігін арттырып қана қоймай, іздеуде жүрген адамдарды бақылау мен ұстау кезінде жасырын әрі қауіпсіз бағдар жүргізуге мүмкіндік береді.
Технологиялардың практикалық тиімділігі өңірлерде өз нәтижесін көрсетіп отыр. Мысалы, Түркістан облысында дронды пайдалану мал ұрлығын жедел ашуға көмектесті: күдіктілер анықталып, олардың қозғалысы тіркелді, сондай-ақ ұрланған мүлікті сатып алушыны анықтауға мүмкіндік берген дәлелдер жиналды.
Ұшқышсыз ұшу технологияларын енгізу заманауи полицияны дамытудағы маңызды қадамға айналып, әрекет ету жеделдігін, жұмыс дәлдігін және қоғамдық қауіпсіздіктің жалпы деңгейін арттыруға ықпал етуде.