В МВД открыли лабораторию подготовки операторов БПЛА

В рамках модернизации и цифровой трансформации органов внутренних дел стражи порядка активно осваивают современные беспилотные авиационные технологии.

На базе оперативно-криминалистического департамента открыта учебно-тренировочная лаборатория, где полицейские проходят комплексную подготовку по управлению дронами. Обучение включает несколько этапов: теоретический курс, работу на специализированных симуляторах и практические занятия на компьютере. Особое внимание уделяется применению беспилотников в реальных служебных задачах — от оперативного реагирования до поисково-розыскных мероприятий.

«Наша задача — подготовить сотрудников, которые смогут уверенно и эффективно использовать современные технологии в своей повседневной работе», — отметил главный криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД Роллан Молдыбаев.

Беспилотные летательные аппараты позволяют значительно расширить возможности сотрудников полиции. Они используются для ночного наблюдения и аэроразведки, оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, что дает возможность эффективно вести поиск людей в темное время суток и в сложных погодных условиях. Дроны обеспечивают оперативный обзор места происшествия с воздуха, позволяя фиксировать обстановку до прибытия следственно-оперативной группы и сохранять важные детали.

Кроме того, беспилотники применяются для обследования труднодоступных территорий — горной местности, степных участков и заброшенных объектов. Это существенно повышает эффективность поисков пропавших граждан, а также помогает при наблюдении и задержании разыскиваемых лиц, позволяя вести скрытое и безопасное наблюдение.

Практическая эффективность технологий уже подтверждается на местах. Так, в Туркестанской области использование дрона помогло оперативно раскрыть кражу скота: были установлены подозреваемые, зафиксированы их перемещения, а также собраны доказательства, позволившие выйти и на скупщика похищенного имущества.

Внедрение беспилотных технологий становится важным шагом в развитии современной полиции, повышая скорость реагирования, точность работы и общий уровень общественной безопасности.