Стартовала подготовка специалистов по кибербезопасности

В течение шести месяцев участники будут проходить интенсивное обучение в онлайн-формате.

В Казахстане подведены итоги масштабного конкурсного отбора в образовательную программу «Red Team & Blue Team Cyber Academy». Прошла торжественная встреча с участниками, ставшими обладателями грантов по итогам CTF-турнира «Национальный киберщит». Мероприятие, состоявшееся при участии вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Досжана Мусалиева, подтвердило высокий спрос на проект среди IT-специалистов и начинающих экспертов в области информационной безопасности: всего на участие поступило 1567 заявок со всех регионов страны. По результатам отбора 361 участник принял участие в CTF-турнире «Национальный киберщит», по итогам которого были определены 100 победителей, получивших гранты на бесплатное обучение в рамках программы «Red Team & Blue Team Cyber Academy».

Эта образовательная инициатива, реализуемая МИИЦР РК в партнерстве с Astana Hub на базе программы Tech Orda и АО «Государственная техническая служба» на базе платформы Interactive range, охватывает граждан в возрасте от 18 до 45 лет, обладающих базовыми компетенциями в IT. В течение шести месяцев участники будут проходить интенсивное обучение в онлайн-формате, что обеспечивает равный доступ к передовым знаниям для талантливых специалистов вне зависимости от их географического расположения.

В ходе встречи вице-министр поздравил стипендиатов с успешным прохождением конкурсного отбора и отметил значимость реализуемого проекта в год искусственного интеллекта в стране. Досжан Мусалиев подчеркнул, что программа является неотъемлемой частью масштабных государственных преобразований в рамках Общенациональной стратегии «Digital Qazaqstan»: «Подготовка квалифицированных кадров сегодня — это фундамент цифрового суверенитета нашего государства. Программа „Red Team & Blue Team Cyber Academy“ нацелена на формирование нового поколения экспертов, способных эффективно противостоять современным киберугрозам и обеспечивать устойчивое функционирование критически важной цифровой инфраструктуры Казахстана».

В рамках мероприятия организаторы обсудили с участниками учебную программу, включающую два ключевых направления: Red Team, сфокусированное на тестировании на проникновение, и Blue Team, направленное на развитие навыков мониторинга и защиты систем.

Отметим, уникальность данной инициативы заключается в ее глубокой практической направленности: в отличие от классических теоретических курсов, обучение в Академии основано на симуляции реальных кибератак и защитных операций, что является редкой практикой в мировом образовательном сегменте.

Вице-министр акцентировал внимание на высокой ответственности, которая возлагается на слушателей, отметив, что глубокая вовлеченность в образовательный процесс необходима для достижения высоких результатов и успешной реализации в профессии.

Встреча завершилась сессией вопросов и ответов, в ходе которой участники обсудили с представителями МИИЦР РК и АО «ГТС» перспективы карьерного роста. Была выражена уверенность, что выпускники, получившие знания мирового уровня, внесут значимый вклад в укрепление киберустойчивости республики, став кадровым резервом в одной из самых востребованных отраслей современности.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.