Аналитики прогнозируют бум технологии Direct-to-Cell

Число ежемесячно активных пользователей D2C в мире вырастет до 133 млн к 2031 году.

По данным нового исследования Juniper Research, число ежемесячно активных пользователей Direct-to-Cell (прямой связи смартфонов со спутниками) в мире вырастет с 17,4 млн в 2026 году до 133 млн к 2031 году. Драйверами рынка станут новые соглашения сотовых операторов (MNO) и запуск новых спутниковых операторов, таких как AST SpaceMobile. Тем не менее, реальная активность абонентов будет ниже первоначальных ожиданий индустрии из-за физических ограничений сигнала.

Главный барьер для повседневного использования Direct-to-Cell — уязвимость сигнала перед плотной городской застройкой и толстыми стенами зданий. Спутники на низкой околоземной орбите (LEO) используют наземный сотовый спектр частот, но из-за огромных расстояний и ограниченной емкости сетей технология пока не способна заменить классическую мобильную связь в городах.

«Спрос на D2C со стороны потребителей в настоящее время сосредоточен вокруг конкретных поездок и путешествий — например, во время визитов в национальные парки и заповедники, а не в рамках повседневного использования мобильных услуг», — отмечает автор исследования Алекс Уэбб.

В связи с этим аналитики ожидают выраженную сезонность: пик потребления спутникового трафика со стандартных телефонов будет приходиться на теплое время года, когда люди массово выезжают на природу. Чтобы монетизировать этот спрос, эксперты рекомендуют операторам внедрять гибкие тарифы и модели временного доступа, ориентированные на «сезонных» пользователей.

На текущий момент самым зрелым сегментом остается обмен SMS-сообщениями и экстренные оповещения. Они не требуют постоянного соединения и не так чувствительны к задержкам сигнала. В качестве примера приводится американское партнерство T-Mobile и Starlink.

Следующим этапом станет полноценная голосовая связь (двусторонние звонки со стандартных смартфонов уже успешно протестировала AST SpaceMobile). Что касается мобильного интернета, то полноценный дата-трафик пока находится на стадии испытаний. Трафик будет жестко лимитирован по скорости и емкости, поэтому операторам критически важно не завышать цены на базовые пакеты данных для путешественников.

Важной точкой роста для операторов может стать международный спутниковый роуминг. Первые шаги здесь уже делает японский оператор KDDI (под руководством генерального директора Хиромити Мацуды), который интегрировал технологию Starlink Direct в свои тарифы и развивает роуминг на территории США совместно с T-Mobile.

Однако масштабное международное развертывание D2C упирается в регуляторные вопросы. Ключевые правила игры, включая глобальное использование наземных частот для спутникового покрытия и трансграничные помехи, должны быть утверждены лишь на Всемирной конференции радиосвязи в 2027 году. Пока же операторам приходится решать проблемы интерференции локально: например, в США сотовые гиганты AT& T и Verizon уже выразили Федеральной комиссии по связи свои опасения касательно потенциальных помех от спутников для действующих наземных сетей.

Ранее в Казахстане протестировали технологию спутниковой связи Starlink Direct to Cell. Ожидается, что она будет внедряться поэтапно, до 2027 года.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.