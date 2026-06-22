Единый QR-код для всех банков Казахстана: известна точная дата запуска

Технологически межбанковский QR создает возможность принимать платежи клиентов разных банков через единый канал взаимодействия.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил в сенате, что единый QR-код для всех банков Казахстана будет запущен 19 июля. Поправки в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства» вступают в силу 18 июля 2026 года. С 19 июля все банки страны внедрят межбанковские QR-платежи, что обеспечит возможность приема платежей клиентов различных банков через единую инфраструктуру, передает Nur.kz.

Это позволит торговым предприятиям снизить зависимость от большого количества отдельных решений и расширить круг потенциальных покупателей. При этом количество терминалов на конкретной торговой точке, как и прежде, определяется самим предпринимателем и условиями обслуживания банков. Технологически межбанковский QR создает возможность принимать платежи клиентов разных банков через единый канал взаимодействия, что в перспективе может снизить потребность в использовании нескольких устройств.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.