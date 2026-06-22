Coca Cola построит инновационный завод в Актобе

Строительство завода, реализуемого по принципу greenfield, является одним из крупнейших инвестиционных проектов компании в Казахстане за последние годы.

В Актобе состоялась торжественная церемония, посвященная запуску нового инвестиционного проекта Coca Cola İçecek (CCI) Kazakhstan, входящей в турецкую Anadolu Group, по строительству ее четвертого завода в Казахстане. Вместо традиционной закладки первого камня участники заложили памятную капсулу времени, символизирующую долгосрочную уверенность CCI в будущем Казахстана и устойчивом промышленном развитии региона. Новый завод станет не только современным промышленным объектом, но и отражением комплексного подхода компании к развитию: созданию инфраструктуры, инвестициям в будущее и поддержке нового поколения специалистов. Эта концепция легла в основу церемонии запуска проекта.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, делового сообщества, международные партнеры и руководство CCI Kazakhstan.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев придает особое значение развитию обрабатывающей промышленности, улучшению инвестиционного климата и открытию новых производств для обеспечения экономического роста страны. Проект, стартующий сегодня, является ярким примером успешной реализации этих стратегических задач в нашем регионе. Главное — этот проект создаст новые рабочие места для жителей региона. На заводе будет создано 150 постоянных и 110 дополнительных рабочих мест. Это позволит улучшить благосостояние сотен семей и обеспечить местным жителям стабильный доход», — отметил заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов.

Строительство нового завода в Актобе, реализуемого по принципу greenfield, является одним из крупнейших инвестиционных проектов компании в Казахстане за последние годы. После ввода в эксплуатацию предприятие создаст новые рабочие места для местных жителей, будет соответствовать международным экологическим стандартам и внедрит современные системы управления отходами.

«Сегодня мы символически закладываем капсулу как знак того, что вместе строим фундамент будущего. Для нас этот проект — это не просто строительство завода. Это вклад в развитие региона, создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий и поддержка молодых специалистов, которые будут формировать новую индустриальную культуру Казахстана», — отметил генеральный директор Coca Cola İçecek Kazakhstan Вели Динчель.

Инвестиционный проект реализуется при поддержке правительства и национальной компании Kazakh Invest, содействующей стратегическим инвестиционным инициативам в стране. Ранее соглашения и меморандумы, связанные с проектом, были подписаны в рамках Kazakhstan Global Investment Roundtable и Казахстанско-турецкого делового форума.

Coca Cola İçecek работает в Казахстане с 1994 года, и с учетом завода в Актобе общий объем инвестиций компании в страну достигнет почти 130 млрд тенге. Новый завод станет четвертым предприятием компании в Казахстане. Сегодня Coca Cola İçecek успешно управляет производственными площадками в Алматинской области, Астане и Шымкенте.