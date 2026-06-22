Казахтелеком уволит тысячи сотрудников?

С начала 2026 года в мировом технологическом секторе было уволено более 30 700 человек.

В мае в соцсетях был опубликован пост, автор которого утверждал, что в Казахтелекоме планируют сократить 1,5 тысячи сотрудников в этом году и 8 тысяч сотрудников — в следующем. В качестве основной причины называлось внедрение искусственного интеллекта. Отмечается, что глава компании Багдат Мусин еще в апреле текущего года на заседании общественного совета фонда «Самрук-Казына» отмечал, что искусственный интеллект уже может заменять конкретных работников, например — операторов кол-центров. Позже, на форуме NEF 2026, он заявил, что в ближайшие 2-3 года компанию ждет масштабная оптимизация — из 8 тысяч сотрудников 5 тысяч попадут под сокращение, а их работа будет автоматизирована, передает Tengrinews.

В Казахтелекоме пояснили, что не реализуют отдельную программу массовых сокращений сотрудников из-за внедрения ИИ. Ежегодно проводится работа по повышению эффективности и оптимизации бизнес-процессов, однако решений о массовом высвобождении работников по каким-либо специальностям не принималось. ИИ рассматривается прежде всего как инструмент для автоматизации рутинных задач, обработки типовых запросов, документооборота и других повторяющихся процессов. При этом ИИ не планируется использовать для прямой замены сотрудников. Вместо этого ставка делается на переобучение работников и развитие новых компетенций.

Тем временем в Министерстве труда сообщили, что на сегодняшний день информация о планируемом сокращении сотрудников АО «Казахтелеком» в ведомство не поступала. В министерстве напомнили, работодатели вправе оптимизировать штат и бизнес-процессы при внедрении новых технологий, соблюдая все предусмотренные законом процедуры и гарантии для работников. В случае сокращения сотрудников работодатель обязан уведомить их не менее чем за месяц, выплатить компенсацию в размере не менее среднемесячной заработной платы и заранее сообщить о предстоящем высвобождении работников электронной бирже труда и в карьерные центры. При этом работники могут обжаловать действия работодателя в органах инспекции труда, если считают, что их права были нарушены.

Ранее первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев рассказал о возможном влиянии ИИ на казахстанский рынок труда. По данным Центра развития трудовых ресурсов в ближайшие 10 лет произойдут сокращения рабочих мест — до 400 тысяч казахстанцев могут лишиться работы из-за искусственного интеллекта. Это вспомогательный персонал, бухгалтеры, юристы, а также профессии, где не требуется личное участие человека. Вице-министр отметил, что ведомство уже готовится к изменениям и проводит программы переобучения.

Если посмотреть на мировой опыт, то сокращения из-за ИИ носят уже массовый характер, по крайне мере — в технологическом секторе. Так, с начала 2026 года в мировом технологическом секторе было уволено более 30 700 человек. В 2025 году почти треть всех сокращений (около 28,5% или 69 840 мест) была напрямую связана с внедрением автоматизации и ИИ. В 2026 году этот тренд усиливается.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.