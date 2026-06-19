В Степногорске на сайтах школ выложили личные данные 165 детей

Работа по защите прав детей и соблюдению законодательства о персональных данных находится на постоянном контроле прокуратуры города.

Прокуратура Степногорска выявила незаконное размещение персональных данных несовершеннолетних на интернет-ресурсах отдельных школ и отдела образования. На сайтах были опубликованы документы с персональными данными 165 детей — фамилии, имена, сведения о месте обучения и социальном статусе. Среди них — дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящиеся под опекой. Сведения находились в свободном доступе и создавали риски их дальнейшего распространения, передает Курсив.

По акту прокурорского надзора нарушения устранены, персональные данные детей удалены из открытого доступа. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что работа по защите прав детей и соблюдению законодательства о персональных данных находится на постоянном контроле прокуратуры города.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.