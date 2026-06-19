КТЖ изучает опыт Испании в области цифровых систем управления движением поездов

Представители КТЖ и АО «Транстелеком» посетили Мадрид и Трес-Кантос, где ознакомились с современными технологиями управления движением поездов и передовым европейским опытом в области железнодорожной автоматики.

В рамках визита состоялись рабочие встречи с представителями компаний ALSTOM и Siemens — ведущих разработчиков решений в области железнодорожной автоматики, телемеханики и цифровых систем управления движением. Основной целью поездки стало изучение опыта внедрения и эксплуатации Европейской системы управления движением поездов (ERTMS), современных микропроцессорных систем централизации, диспетчерского управления и других инновационных технологий, направленных на повышение безопасности и эффективности перевозочного процесса.

В ходе визита делегация посетила лабораторию ERTMS компании ALSTOM, ознакомилась с работой бортовых устройств системы в депо Мадрида, а также с функционированием устройств сигнализации и ERTMS на участке Fuencarral. Особое внимание было уделено презентации технических решений ERTMS и обсуждению перспектив их применения на железнодорожной сети Казахстана.

В городе Трес-Кантос специалисты Siemens ознакомили представителей КТЖ с решениями в области ERTMS, микропроцессорной централизации Westrace, диспетчерского управления и современных систем организации движения поездов. Также состоялось ознакомление с работой тестового центра и современных центров управления перевозочным процессом, а также с техническими решениями по оснащению сортировочных горок.

В ходе визита была продемонстрирована работа устройств сигнализации и ERTMS на участке Аточа — Валенсия станции Альбасете диспетчерского центра управления Мадрида.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.