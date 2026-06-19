Казахстанцы все чаще обращаются к цифровым библиотекам

Министерство культуры и информации реализует комплекс мер по модернизации библиотечной сферы, популяризации чтения и расширению доступа к знаниям.

16 мая Глава государства подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Документ направлен на развитие человеческого капитала, укрепление интеллектуального потенциала общества и повышение интереса граждан к чтению. Во исполнение поручений Президента Министерство культуры и информации реализует комплекс мер по модернизации библиотечной сферы, популяризации чтения и расширению доступа к знаниям. В этом направлении особое значение приобретает цифровизация.

Сегодня одним из ключевых инструментов доступа к национальному письменному наследию является Казахстанская национальная электронная библиотека — КазНЭБ. Портал объединяет книги, редкие документы, рукописи, периодические издания, диссертации, архивные материалы, аудио- и видеофайлы, карты и другие цифровые ресурсы.

С начала 2026 года количество просмотров материалов КазНЭБ превысило 3,6 млн. Число удаленных пользователей составило 295 116 человек, а количество скачиваний электронных копий достигло 891 551.

За этот период в фонд электронной библиотеки загружено 2 506 электронных копий, обработано 437 документов и отсканировано 127 555 страниц. Общий фонд КазНЭБ сегодня составляет 86 315 документов, в том числе более 10 тысяч оцифрованных рукописей и редких книг.

Ресурсом пользуются читатели более чем из 122 стран мира. Наиболее активны пользователи из Казахстана, Китая, России, США, Вьетнама, Узбекистана, Турции, Германии, Франции и Кыргызстана. Электронные документы представлены на 70 языках мира.

Все материалы доступны для просмотра на портале без регистрации. В фонде КазНЭБ представлены коллекции «Книги, изданные в рамках государственных программ», «Редкие документы и рукописи», «Библиотека тюркоязычных стран» и другие разделы.

В дальнейшем эта работа будет усилена за счет создания Национальной цифровой библиотечной платформы. Она объединит электронные каталоги, цифровые коллекции, образовательные ресурсы и современные сервисы, обеспечив гражданам доступ к отечественной литературе, научным изданиям, редким книгам и архивным материалам независимо от места проживания.