В КазНУ запущена первая в стране лаборатория «Quantum AI»

Масштабный проект реализован при поддержке международной технологической компании SpinQ Technology (КНР), специализирующейся на производстве передовых квантовых систем.

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась торжественная церемония открытия лаборатории «Quantum AI». Новый научно-образовательный центр, созданный на базе факультета информационных технологий и искусственного интеллекта, был запущен как не имеющий аналогов инновационный центр на территории республики.

В новый центр было доставлено семь современных систем квантовых вычислений. На сегодняшний день это единственные квантовые компьютеры на территории Казахстана. Уникальное оборудование позволит студентам и исследователям на высоком уровне проводить учебные занятия и лабораторные работы, выполнять сложные научно-исследовательские проекты и разрабатывать уникальные алгоритмы машинного обучения.

Выступая на торжественном мероприятии, председатель правления — ректор КазНУ Жансеит Туймебаев особо подчеркнул, что этот шаг играет огромную роль в трансформации университета в исследовательский центр мирового уровня. «В настоящее время искусственный интеллект, большие данные и квантовые вычисления определяют новое направление мировой науки и экономики. Интеграция квантовых технологий и ИИ открывает путь к решению самых сложных задач в области криптографии, медицины и моделирования сложных систем, которые ранее были не под силу классическим компьютерам», — сказал глава университета.

В своей речи ректор выразил уверенность, что курс на объединение образования, науки и производства будет продолжен, а результаты работы лаборатории способствуют укреплению технологического суверенитета нашей страны.

По словам декана факультета информационных технологий и искусственного интеллекта Тимура Иманкулова, отечественные специалисты полностью готовы к работе с передовым оборудованием. Новая лаборатория будет служить открытой платформой, где студенты старших курсов совместно с опытными менторами смогут участвовать в реальных производственных проектах. Эта база значительно повысит конкурентоспособность выпускников факультета на международном рынке труда.

На мероприятии широкой публике были подробно презентованы лаборатория «Quantum AI» и планы по разработке уникальных алгоритмов машинного обучения.