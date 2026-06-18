«Мы всех проверяем»: глава Минфина сделал заявление о контроле мобильных переводов

С 1 января 2026 года в Казахстане начали действовать новые критерии проверки мобильных переводов.

О контроле мобильных переводов граждан рассказал министр финансов Мади Такиев в кулуарах мажилиса. Мониторинг мобильных переводов проводится для выявления незарегистрированной предпринимательской деятельности и сокрытия доходов, передает Liter.kz.

«Первый раз был анализ за первый квартал текущего года. Работа идет. По всем выявленным были направлены уведомления. Пока еще есть время. У нас 45 календарных дней на ответ на уведомление. Буквально осталось недолго ждать, наверное, пару недель, время подойдет, и мы вам дадим анализ», — сказал Мади Такиев.

По итогам первого квартала 2026 года уведомления о необходимости предоставить пояснения по мобильным переводам получили около 115 тысяч налогоплательщиков.

По его словам, уведомления направлены не для наказания граждан, а для получения разъяснений по операциям, которые привлекли внимание налоговых органов.

Глава Минфина также ответил на вопрос, всех ли налогоплательщиков проверяют в Казахстане.

«Мы всех проверяем. Я вам показывал наши информационные системы. У нас есть система управления рисками, под нее попадает весь бизнес», — отметил он.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.