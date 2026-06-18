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1,8 млрд тг — в Жамбылской области запустили цифровую МТФ

    В Казахстане осенью откроют суперкомпьютерный кластер на базе NVIDIA

    Президенту представили отчет об итогах работы «Самрук-Казына» за пять месяцев 2026 года

    18 июня 2026 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    О планах по запуску нового суперкомпьютерного кластера на базе NVIDIA B300 в октябре 2026 года под Астаной рассказал глава фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов на встрече с президентом. После ввода нового кластера мощность суперкомпьютера портфельной компании Казахтелеком увеличится в четыре раза, передает Sputnik.

    По словам Нурлана Жакупова, в 2025 году активы под управлением Фонда составили $88 млрд. Фонд реализует масштабные инфраструктурные и промышленные проекты, отметил Жакупов.

    В 2026 году Фонд планирует завершить 16 проектов на 3,3 трлн тенге, включая строительство новых железнодорожных линий Мойынты — Кызылжар и Дарбаза — Мактаарал, ГПЗ на Кашагане, модернизацию Алматинской ТЭЦ-2, строительство гибридной электростанции, прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря и другие.

    Кроме того, социально-ответственные проекты фонда охватывают около 1 млн казахстанцев — за 2023–2026 годы реализовано более 100 социальных проектов на 856 млрд тенге.

    Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.

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