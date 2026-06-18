Коллекторы получали доступ к данным казахстанцев через ЧСИ

Депутат требует проверки.

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек потребовал наказать частных судебных исполнителей, которых прокуратура ранее уличила в связях с микрофинансовыми и коллекторскими организациями. Соответствующий запрос он направил генеральному прокурору, министру юстиции, главе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и председателю Агентства по делам госслужбы, передает Курсив.

По словам депутата, еще в 2023 году Генеральная прокуратура выявила грубые нарушения в работе нотариусов и ЧСИ. Однако многие из тех, кто фигурировал в материалах проверки, до сих пор продолжают работать.

Базарбек заявил, что некоторые судебные исполнители фактически действовали в интересах МФО и коллекторов. В частности, прокуроры обнаружили случаи, когда сотрудникам микрофинансовых и коллекторских организаций незаконно предоставляли доступ к системе АИС ОИП, содержащей персональные данные должников и информацию об исполнительных производствах.

Кроме того, проверка выявила и другие признаки аффилированности ЧСИ со взыскателями. По словам депутата, офисы судебных исполнителей располагались в одних зданиях с коллекторскими компаниями, их помощниками становились бывшие сотрудники МФО и коллекторских агентств, а некоторые представители взыскателей получали доверенности для работы от имени ЧСИ.

Также прокуроры зафиксировали денежные переводы в адрес судебных исполнителей от коллекторских организаций. В отдельных случаях родственники ЧСИ были связаны с коллекторским бизнесом, а сами исполнители, как утверждает депутат, систематически работали в интересах одних и тех же взыскателей.

«Самое страшное — не результаты прокурорской проверки, а последствия», — заявил Базарбек.

По его словам, прокуратура еще тогда потребовала инициировать лишение лицензий ЧСИ, допустивших грубые нарушения законодательства, однако эти меры до сих пор не приняты.

В связи с этим депутат попросил Минюст исполнить акты прокурорского реагирования и обратиться в суд с исками о лишении лицензий судебных исполнителей, фигурирующих в представлении прокуратуры. Он также предложил временно приостановить действие лицензий ЧСИ, чьи родственники работают в МФО и коллекторских организациях и совместно с ними извлекают прибыль.

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка Базарбек предложил провести проверку коллекторских и микрофинансовых организаций, аффилированных с ЧСИ. Генеральную прокуратуру он попросил взять исполнение своих предписаний на особый контроль, а Агентство по делам госслужбы — рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц органов юстиции, которые не обеспечили исполнение требований надзорного органа.

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