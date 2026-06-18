Угроза кризиса в электронной торговле Казахстана

Рынок электронной торговли, составляющий 3,2 триллиона тенге и почти 740 тысяч рабочих мест, близок к тому, чтобы рухнуть.

На заседании фракции партии «Respublica» депутаты и эксперты констатировали, что государственные меры сокращают «белый» бизнес, а не «серый», передает Uchet.kz.

Основные проблемы:

— Двойной НДС при экспорте в Россию: фактически заблокировал казахстанские товары, сделав их на 22–38% дороже российских.

— Сложности «белого ввоза» с 1 июля: микро-ИП с оборотом в 300 тысяч тенге не могут нанять брокера для растаможки, а обязательная система NTIN зависает и не интегрирована с маркетплейсами.

— Неравная конкуренция: крупные платформы дают казахстанским продавцам скидку покупателю в 0–5%, а российским — 25-30%. При этом маркетплейсы освобождены от НДС и КПН за счет льгот, из-за чего микропредприниматели платят больше площадок. Из-за запрета вычетов обороты падают, предприниматели увольняют сотрудников и закрывают бизнес.

Директор департамента Министерства торговли и интеграции Ансар Оразалиев призвал сохранять баланс. Он признал проблемы с налогами, логистикой и конкуренцией, но отметил, что государство создает справедливые правила, защищает права граждан и развивает инфраструктуру, а доля онлайн-торговли уже достигла 14,3% розницы.

Селлеры и депутаты призывают взять паузу и пересобрать регуляторику. Подготовлен пакет системных решений:

— Переговоры в ЕАЭС об отмене двойного НДС.

— Отсрочка на 6 месяцев по НКТ и NTIN для доработки систем.

— Законодательный запрет на дискриминацию продавцов по национальному признаку.

— Специальный налоговый режим для e-commerce (налог с прибыли, а не с оборота, селлеры также предлагают вариант 2% с оборота по образцу Кыргызстана).

— Введение режима упрощенного микроимпорта для партий до 50 кг без брокера и льготное финансирование фонда «Даму».

Если не принять меры в ближайшие полгода, рынок вместо роста потеряет 1,5 триллиона тенге и 90 тысяч рабочих мест.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.