Более 105 тысяч заявлений в первый класс подано через новую цифровую систему приема

Ключевым элементом проекта стало использование платформы QazTech, обеспечивающей масштабируемость, отказоустойчивость и стабильную работу государственных цифровых сервисов.

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию цифровой инфраструктуры и в Год цифровизации и искусственного интеллекта государственная услуга по приему заявлений в первый класс переведена на образовательную платформу OQU (oqu.edu.kz). Проект направлен на создание удобного и доступного механизма зачисления детей в школы, снижение административной нагрузки на организации образования и развитие единой цифровой образовательной среды.

В прежние годы при пиковых нагрузках в период приемной кампании наблюдались инфраструктурные ограничения, влиявшие на доступность и комфорт получения услуги. В рамках совместной работы была модернизирована архитектура услуги, а также реализован поэтапный запуск по регионам, что позволило распределить нагрузку и обеспечить стабильную работу системы.

27 мая проект стартовал в Астане, областях Абай и Жетысу, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. 10 июня прием заявлений начался в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях. На сегодняшний день через платформу OQU подано более 105 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс.

Ключевым элементом проекта стало использование платформы QazTech, обеспечивающей масштабируемость, отказоустойчивость и стабильную работу государственных цифровых сервисов. Перед запуском были проведены комплексные нагрузочные испытания, подтвердившие готовность системы к массовой подаче заявлений.

Для родителей процесс подачи заявления стал значительно проще. Авторизация осуществляется через инфраструктуру eGov с помощью ЭЦП, eGov QR или логина и пароля. Благодаря интеграции с государственными информационными системами большая часть данных о ребенке и родителях загружается автоматически, что исключает необходимость прикрепления документов вручную. Пользователю достаточно выбрать школу и направить заявление. Рассмотрение заявки занимает один рабочий день, уведомление поступает в личный кабинет и посредством SMS-сообщения.

Для организаций образования также упрощена обработка заявлений. Сокращено время на проверку данных, исключены дублирующие операции и обеспечена единая цифровая среда взаимодействия с родителями.

«Подача заявок на зачисление в первый класс была исторически одной из самых нагруженных услуг, и проблема сбоев решалась годами. Сегодня она устранена на уровне архитектуры. Платформа QazTech и глубокая интеграция с государственными системами — это модель, по которой мы будем переводить и другие государственные услуги в сфере образования», — отметил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Поэтапный запуск сервиса и перенос сроков начала приемной кампании позволили обеспечить более равномерное распределение нагрузки как на информационные системы, так и на организации образования.

«В предыдущие годы прием документов в первый класс начинался 1 апреля, параллельно с учебным процессом. В этот период школы одновременно обеспечивали образовательный процесс и принимали заявления от родителей будущих первоклассников. Для снижения дополнительной нагрузки на организации образования Министерством просвещения было принято решение перенести начало приемной кампании на 27 мая. Это позволило более эффективно организовать работу школ и обеспечить качественное сопровождение процесса зачисления детей в первый класс», — отметила министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова.

Запуск услуги на платформе OQU является частью поэтапного перехода государственных услуг в сфере образования в единую цифровую среду. Министерство просвещения продолжает работу по развитию образовательной платформы OQU, которая в дальнейшем охватит полный образовательный цикл ребенка — от детского сада до колледжа.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.