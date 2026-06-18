В Карагандинской области продолжают расширять доступ к интернету

Реализуется сразу несколько крупных проектов, направленных на улучшение качества мобильной связи и доступа к интернету.

Основная задача — обеспечить качественным интернетом и мобильной связью не только города, но и сельские населенные пункты, а также автомобильные трассы и туристические зоны. Одним из крупнейших проектов станет строительство оптоволоконных линий связи, которые охватят более 130 сельских населенных пунктов региона. Это позволит создать основу для дальнейшего подключения жителей к высокоскоростному интернету.

Также ведется строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль республиканских и областных дорог. Благодаря этому мобильная связь и интернет станут доступнее на наиболее востребованных транспортных маршрутах области. Всего в нашей области будет установлено 14 АМС в Актогайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Осакаровском, Шетском районах и в Балхаше.

Особое внимание уделяется сельским территориям. До конца 2027 года в десятках сел планируется построить сети «последней мили» — инфраструктуру, которая позволит довести проводной интернет непосредственно до домов жителей.

Продолжается и внедрение технологии 5G. Сегодня сеть нового поколения уже работает в Караганде, а ее покрытие будет расширяться. Развитие современных стандартов связи создает дополнительные возможности для бизнеса, образования, медицины и цифровых сервисов.

Для небольших и отдаленных населенных пунктов, где строительство традиционной инфраструктуры затруднено, используются спутниковые технологии. Благодаря этому доступ к интернету получают жители малонаселенных сел и государственные учреждения.

Отдельное направление работы связано с развитием туристических территорий. Вдоль трассы Караганда — Балхаш и в курортных зонах ведется строительство новых объектов связи, а в Каркаралинском районе модернизируется действующая инфраструктура.

Как подчеркнул руководитель управления цифровых технологий Константин Ильницкий, все проекты направлены на то, чтобы современные цифровые услуги были доступны жителям независимо от места проживания: «Наша задача — сократить цифровое неравенство между городом и селом. Мы последовательно развиваем инфраструктуру связи, чтобы жители даже самых удаленных населенных пунктов могли пользоваться качественным интернетом, государственными сервисами, образовательными и медицинскими онлайн-услугами».

Реализация этих проектов позволит повысить качество связи в регионе, обеспечить стабильный доступ к интернету для жителей и создать дополнительные условия для развития экономики и туризма.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.