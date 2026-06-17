Единая цифровая экосистема госаудита позволит перейти от выявления нарушений к их предупреждению.

Вице-министр финансов РК Асет Турысов на площадке представил итоги цифровой трансформации госфинансов. Модернизация охватила весь спектр работы ведомства — от налогов и таможни до аудита и управления госимуществом. Одним из ключевых результатов стало формирование новой цифровой архитектуры Комитета государственных доходов. По итогам независимого IT-аудита количество информационных систем сокращено с 14 до 5 ключевых платформ. Это позволило перейти на современную микросервисную архитектуру, обеспечить обработку больших данных и создать основу для внедрения искусственного интеллекта, передает Uchet.kz.

Министерством финансов ведется создание платформы Smart Audit Qazaqstan — единой цифровой экосистемы государственного аудита, которая позволит перейти от выявления нарушений к их предупреждению на основе Big Data и технологий искусственного интеллекта.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.