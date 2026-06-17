3D-туры и онлайн-калькуляторы: как IT помогает жителям Астаны в выборе квартиры

Выбор квартиры — дело ответственное, ведь это покупка с долгосрочной перспективой.

Развитие компьютерных технологий и внедрение цифровых сервисов — это реальность, от которой уже не спрятаться. Если эти современные инструменты правильно использовать, они станут помощниками в разных ситуациях, в том числе в выборе жилья.

А если нужен надежный застройщик Астана — город, в котором его точно можно найти. Речь идет о компании Sat-NS, которая строит современные и комфортные жилые комплексы в столице. А как IT помогает ее клиентам выбрать квартиру — вопрос, заслуживающий подробного ответа.

Какие компьютерные технологии использует застройщик для продажи жилья

Выбор квартиры — дело ответственное, ведь это покупка с долгосрочной перспективой. Потому, чтобы он был правильным, жилье нужно видеть. Показать его потенциальным покупателям застройщик может как офлайн, проведя их по ЖК, когда строительные и ремонтные работы уже завершены, так и онлайн.

В этом помогают 3D-туры — виртуальные экскурсии по строящимся или уже готовым домам, квартирам и дворам жилого комплекса. У такой технологии есть несколько преимуществ для покупателей:

— экономия времени и сил, ведь не нужно добираться к ЖК;

— эффект присутствия за счет возможности рассматривать каждую деталь в квартире, выбирая ракурс и направление движения;

— доступ к «посещению» объекта в любое время дня и ночи — когда возникнет желание увидеть его снова.

Еще один помощник из сферы IT — онлайн-калькулятор. Его размещают на официальном сайте застройщика, чтобы клиент, желающий купить квартиру в ипотеку, мог сразу узнать, каким будет ежемесячный платеж и остаток долга. Суммы зависят от стоимости апартаментов, первоначального взноса и срока кредитования, которые указывают в калькуляторе.

Как компания Sat-NS помогает своим клиентам выбрать недвижимость

Для демонстрации квартир потенциальным покупателям застройщик использует как современные технологии, такие как виртуальные туры по возведенным жилым квартирам, так и личное общение с людьми — онлайн, по телефону или вживую. На сайте есть Reels, предназначенные для короткого знакомства с жилыми комплексами, построенными компанией.

Помимо этого, застройщик устраивает экскурсии по своим ЖК, чтобы клиенты могли воочию увидеть апартаменты, в которых они могут жить. За более подробной информацией обращайтесь в инфоцентры компании или оставляйте заявку на сайте, и менеджер с вами свяжется.