На железных дорогах Казахстана внедрят искусственный интеллект и систему Smart Rail

В рамках реализации поручений Главы государства по развитию транспортно-логистического потенциала страны Казахстан наращивает мощности международных транспортных коридоров.

Сегодня наша страна обеспечивает прохождение 80% сухопутных грузов из Китая в Европу. О планах по развитию транспортных коридоров, строительству новых путей к месторождениям и терминалов на заседании правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

«Транзит стал главным драйвером отечественной железнодорожной отрасли. За последние 5 лет объем транзитных перевозок вырос с 20 млн до 33 млн тонн. Наша задача — ускорить эту динамику в ближайшие десятилетия. Мы планируем увеличить этот показатель в два раза к 2030 году, достигнув отметки в 67 млн тонн, а к 2040 году довести объем транзита до 100 млн тонн», — подчеркнул Нурлан Сауранбаев.

Также, по его словам, высокими темпами идет развитие терминальной инфраструктуры как внутри страны, так и за рубежом. Сейчас вдоль маршрутов действуют семь терминалов, и дополнительно строятся еще 7 объектов, что позволит сформировать единую логистическую сеть на направлениях «Восток — Запад» и «Север — Юг».

Кроме того, внимание уделено модернизации путей к крупным предприятиям и месторождениям. В список перспективных проектов министерства уже включены модернизация путей к месторождениям в районе Карагайлы Карагандинской области и строительство новой линии Индербор — Уральск, которая свяжет регион прямым сообщением и даст мощный импульс развитию Западного Казахстана.

«В настоящее время ведется масштабная работа по цифровизации железнодорожной отрасли. По всем основным объектам сектора формируется единое озеро данных (Data Lake). В перспективном периоде предусмотрено внедрение системы Smart Rail. Это позволит повысить эффективность управления за счет применения ИИ и аналитики больших данных. В результате снизятся издержки и повысится уровень безопасности», — подчеркнул министр.