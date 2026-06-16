Алиса теперь на ходу: в Казахстане стартовали продажи Яндекс Дропс

Владельцы Яндекс Дропс первыми получат доступ к новой функции Алисы AI «Моя память».

В Казахстане стартовали продажи Яндекс Дропс — первого носимого ИИ-устройства Яндекса с Алисой AI. Казахстанские пользователи уже знакомы с Алисой по Станциям и ТВ Станциям, теперь ИИ-ассистент становится еще более персональным: к передовой ИИ-модели Алисе AI можно обращаться голосом прямо через наушники — на улице, в транспорте, по дороге на встречу или во время повседневных дел, не доставая телефон. Первые продажи в России показали высокий интерес к новому формату: за неделю после запуска пользователи купили через чат с Алисой AI более 15 тысяч устройств.

Алиса AI помогает прямо на ходу

На Станциях Алиса помогает дома: включает музыку, рассказывает о погоде и новостях, помогает с учебой, отвечает на вопросы и управляет устройствами умного дома. В наушниках — Алиса AI доступна в любой момент: на прогулке, в дороге, магазине, офисе или спортзале. Например, по дороге на работу можно попросить ИИ-ассистента объяснить незнакомый термин из рабочей переписки. В супермаркете — уточнить, что за добавка скрывается за кодом в составе продукта, или прикинуть, какое блюдо приготовить из того, что есть на прилавке. А во время путешествия — узнать о месте вокруг, не доставая телефон.

Алиса AI — это мощная универсальная нейросеть Яндекса, она доступна на русском языке и умеет решать не только повседневные, но и сложные задачи: может объяснить непонятное простыми словами, суммаризировать информацию из разных источников, подсказать креативную идею или помочь быстро разобраться в новой теме.

С октября прошлого года нейросеть доступна в приложении Алиса AI, а теперь еще и в наушниках Яндекс Дропс. При этом диалог, начатый в наушниках, не теряется: он сохраняется в приложении Алиса AI в разделе «Наушники Дропс» и остается доступен на смартфоне и компьютере.

«Моя память»: Алиса AI запомнит и напомнит важное

Владельцы Яндекс Дропс первыми получат доступ к новой функции Алисы AI «Моя память». Она помогает сохранять мысли, дела и договоренности в любой момент: по дороге с работы, после встречи, на прогулке, в магазине, перед поездкой или между повседневными делами. Достаточно сказать Алисе, что нужно запомнить, — нейросеть сама превратит голосовую заметку в понятную запись, список или напоминание.

Например, можно попросить Алису сохранить список документов перед походом в ЦОН, составить список вещей для похода в горы, запомнить вопросы для врача или банка, напомнить купить сладости к семейному тою или забрать заказ из постамата. Позже не нужно искать эту информацию в разных мессенджерах, заметках или скриншотах — достаточно спросить Алису: «Напомни, что из списка осталось взять в горы?», «Какие документы нужно взять в ЦОН?» или «Что осталось подготовить к тою?» Также все записи будут доступны в приложении Алиса AI в разделе «Моя память» на смартфоне и компьютере, на Яндекс Станциях и ТВ Станциях на русском языке. Записи можно добавлять, редактировать и удалять вручную или голосом.

Музыка, звонки и умный дом управляются голосом

Яндекс Дропс работают и как полноценные беспроводные наушники для музыки, звонков и голосового управления умным домом. Через них можно попросить Алису AI включить любимый плейлист, переключить трек, сделать звук тише или громче, включить дома свет или набрать номер друга, поликлиники или другой организации — нейросеть найдет нужный номер в контактах или в интернете.

Наушники понимают быстрые команды, которые срабатывают даже без интернета: «Тише», «Стоп», «Продолжи» и другие. Алгоритм обучен так, чтобы Дропс слышали команды даже в шумных местах — на улице, в транспорте, торговом центре или спортзале.

За качество звука отвечает 11-миллиметровый аудиодрайвер. Для тех, кто хочет настроить звучание под себя, в приложении есть эквалайзер. В наушниках доступны три режима шумоподавления: стандартный, адаптивный и режим прозрачности. Шумоподавление работает не только при прослушивании музыки, но и во время звонков — в микрофонах, чтобы голос звучал чище на фоне городского шума.

Наушники оснащены сенсором: нажатием можно управлять звонками, воспроизведением и шумоподавлением, а касанием — регулировать громкость. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP54 и подходит для прогулок и тренировок. С шумоподавлением и использованием Алисы AI Дропс работают без подзарядки до пяти часов, а если отключить эти функции — до восьми.

Яндекс Дропс уже доступны в белом, черном и фиолетовом цветах на Kaspi, в магазинах «Технодом», «Мечта», Sulpak и в фирменном магазине Алисы по цене 54 990 тенге.