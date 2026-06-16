Казахстанцы смогут безопасно искать работу за границей

В стране сформируют открытую электронную базу надежных организаций, занимающихся трудоустройством граждан за рубежом. Проект запускается для защиты от недобросовестных посредников.

На сегодняшний день в Казахстане официально зарегистрировано около 400 частных агентств занятости. Новый законопроект по вопросам миграции наделит госорганы правом более строго контролировать их деятельность, чтобы исключить мошеннические схемы на рынке труда. Главным инструментом контроля станет запуск цифрового реестра ЧАЗ на базе специализированной платформы QazETA. Попасть в список благонадежных организаций компании смогут только после жесткого государственного фильтра, передает Курсив.

«Включение ЧАЗ в реестр проведут в электронном формате после автоматической проверки через государственные базы данных на соответствие требованиям, отсутствие налоговой задолженности и судебных ограничений. Информация о действующих добросовестных агентствах будет полностью открыта для граждан», — пояснил председатель комитета по миграции Эльдар Кузенбаев.

Кроме того, новые правила обяжут посреднические компании заключать все договоры с соискателями исключительно через электронную платформу. Эта мера призвана ликвидировать практику неформальных устных соглашений и скрытых комиссий, когда с граждан берут деньги за сомнительные услуги.

Министерство также внедрит постоянный мониторинг иностранных вакансий, прямую проверку зарубежных работодателей и риск-ориентированный контроль, который распределит действующие агентства по уровням надежности.

Разработка реестра добросовестных поставщиков услуг началась на фоне резкого увеличения жалоб со стороны граждан. Казахстанцы все чаще сталкиваются с некачественной работой ЧАЗ при попытке выехать на заработки за границу.

Сейчас в судах республики рассматривается множество гражданских споров, где ответчиками выступают посреднические фирмы. Как отмечают в Минтруда, недобросовестные агентства часто берут с клиентов крупные суммы за поиск работы, но в итоге ограничиваются лишь формальными консультациями или составлением резюме вместо реального содействия в законном трудоустройстве.