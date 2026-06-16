Цифровое пространство гражданина: утверждены требования

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 10 июня 2026 года № 304/НҚ утверждены требования к цифровому пространству гражданина Республики Казахстан, передает Uchet.kz.

К цифровому пространству гражданина Республики Казахстан предъявляются следующие требования:

— Просмотр информации: обеспечение просмотра наличия и актуальности информации, размещенной в цифровом пространстве гражданина.

— История услуг: обеспечение просмотра журнала истории получения услуг пользователя.

— Уведомления: обязательное уведомление пользователя о статусах операций, важных событиях посредством push-уведомлений, SMS и (или) электронной почты.

— Безопасность: управление настройками параметров уведомлений и безопасности в цифровом пространстве гражданина.

— Управление ЭЦП: использование функционала отзыва сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи.