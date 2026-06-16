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1,8 млрд тг — в Жамбылской области запустили цифровую МТФ

    Цифровое пространство гражданина: утверждены требования

    Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

    16 июня 2026 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 10 июня 2026 года № 304/НҚ утверждены требования к цифровому пространству гражданина Республики Казахстан, передает Uchet.kz.

    К цифровому пространству гражданина Республики Казахстан предъявляются следующие требования:

    — Просмотр информации: обеспечение просмотра наличия и актуальности информации, размещенной в цифровом пространстве гражданина.
    — История услуг: обеспечение просмотра журнала истории получения услуг пользователя.
    — Уведомления: обязательное уведомление пользователя о статусах операций, важных событиях посредством push-уведомлений, SMS и (или) электронной почты.
    — Безопасность: управление настройками параметров уведомлений и безопасности в цифровом пространстве гражданина.
    — Управление ЭЦП: использование функционала отзыва сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи.

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