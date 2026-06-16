ASUS представляет широкий спектр корпоративных ИИ-устройств на Computex 2026

На стенде компании представлены сценарии использования ИИ для устойчивого развития бизнеса, инфраструктуры, офиса, промышленности, повседневной жизни, творчества, здравоохранения и игр.

Компания продолжает развивать стратегию «Повсеместный ИИ. Невероятные возможности» и в рамках выставки Computex 2026 представляет комплексную экосистему ИИ-устройств — от инфраструктуры корпоративного масштаба до граничных сценариев применения ИИ.

«На Computex 2026 мы воплощаем в жизнь наше видение повсеместного ИИ, соединяя развитую инфраструктуру с понятными, реальными сценариями граничных вычислений, — сказал С. И. Сюй, исполнительный содиректор ASUS. — От корпоративных систем до повседневных пользовательских устройств ASUS делает применение ИИ более практичным, безопасным и доступным, помогая людям и бизнесу с уверенностью применять инновации».

ASUS демонстрирует, как применение ИИ дает реальные результаты в сферах граничных вычислений и интернета вещей. На стенде компании представлены сценарии использования ИИ для устойчивого развития бизнеса, ИИ для инфраструктуры, ИИ для офиса, ИИ для промышленности, ИИ для повседневной жизни, ИИ для творчества, ИИ для здравоохранения и ИИ для игр. Все эти сценарии иллюстрируют общий подход ASUS: повышать продуктивность и обеспечивать безопасное подключение для современной работы; ускорять промышленную аналитику и автоматизацию; улучшать повседневный цифровой опыт; упрощать творческие процессы; поддерживать клинические задачи и работу с медицинскими изображениями; а также выводить игры на новый уровень за счет возможностей ИИ для более высокой производительности и оптимизации системы. Все это подчеркивает стремление ASUS сделать ИИ-решения практичными, доступными и по-настоящему повсеместными — везде, где люди работают, занимаются творчеством, играют и живут.

«Наши последние достижения — от ASUS Zenni Claw до расширенной ИИ-экосистемы — показывают, как ИИ может выйти за рамки существующих технологии и приносить ощутимую пользу в различных отраслях и повседневной жизни, — сказал Самсон Ху, исполнительный содиректор ASUS. — Мы стремимся создавать более умный, устойчивый и ориентированный на человека опыт с помощью ИИ на всех уровнях».

В подтверждение этого подхода стенд ASUS получил высшую золотую награду выставки Computex за устойчивые технологии.

ИИ для бизнеса — отдельных рабочих мест, офисов и корпораций

Искусственный интеллект незаметно помогает делать повседневную работу продуктивнее: сотрудники быстрее справляются с рутинными задачами, а компьютерные системы становятся более защищенными и удобными в управлении. Совместная работа становится проще, решения принимаются быстрее, а безопасность остается неизменной — и все это без прерывания привычного рабочего процесса.

Созданный для гибридной работы и обучения портативный ноутбук-трансформер ASUS ExpertBook B5 Flip G2 легко подстраивается под разные задачи и условия. Его дисплейная крышка раскрывается на 360°, а в специальный отсек в корпусе в качестве опции может быть встроен стилус. Устройство может легко переключаться между режимами классического ноутбука, планшета или «палатки» в зависимости от текущей задачи — для заметок, набросков, презентаций или онлайн-встреч. Две камеры подходят и для проведения видеозвонков, и для съемки фото или видео. В основе аппаратной комплектации устройства — процессор Intel Core 7 Series 3 с ИИ-ускорением, а безопасность системы обеспечивает технология ASUS ExpertGuardian. ExpertBook B5 Flip G2 предлагает умные технологии для продуктивной работы, надежную защиту и стабильную производительность в премиальном алюминиевом корпусе. Вес этого устройства — всего 1,34 кг, толщина — 14,9 мм. ExpertBook B5 Flip G2 станет надежным спутником для работы или учебы в современных реалиях.

В бизнес-ноутбуке ASUS ExpertBook Ultra предусмотрено все для максимального удобства пользователя. Он удостоен специальной награды выставки Computex 2026 за устойчивые технологии и оснащен процессором Intel Core Ultra X9 Series 3 в сочетании с графикой Intel Arc Pro, что обеспечивает отличную производительность для ресурсоемкой многозадачной работы, работы с визуальным контентом и выполнения повседневных задач. ASUS ExpertBook Ultra поддерживает принципы устойчивого развития благодаря интеграции цифрового паспорта продукта (Digital Product Passport, DPP) и экологического следа продукта (Product Environmental Footprint, PEF), что обеспечивает полную прозрачность жизненного цикла устройства и способствует развитию циркулярной экономики. Ноутбук построен на платформе Intel vPro и ориентирован на корпоративную среду: в нем предусмотрены надежная защита и упрощенное администрирование, включая соответствие рекомендациям NIST SP 800-193 по безопасности. Подсветка ASUS ExpertLumi служит индикатором в реальном времени, чтобы пользователь был в курсе статуса устройства, не отвлекаясь от продуктивной работы.

ИИ для решения повседневных задач

Искусственный интеллект помогает нам не только в важных делах, но и в простых повседневных задачах. Он помогает оставаться собранными, быть в курсе событий и успевать больше благодаря интуитивным подсказкам, которые естественно вплетаются в привычный ритм жизни — дома, на работе, где угодно.

Устройства ASUS серии V отличаются производительностью и строгим дизайном. Линейка включает компактный настольный ПК V700 Mini Tower и моноблоки V200 AiO и V400 AiO. В настольном ПК V700 Mini Tower высокопроизводительный процессор Intel Core Ultra 9 сочетается с почти бесшумным охлаждением в стильном корпусе с красивыми деревянными вставками. Изящный моноблок V200 AiO создан для повседневной работы. Он оснащен процессором AMD Ryzen 5, обеспечивающим стабильную производительность, и заключен в по-деловому лаконичный корпус. Для пользователей, которые предпочитают большой экран и различные интеллектуальные функции, подойдет моноблок V400 AiO. Он оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением FHD и предлагает ИИ-функции на базе платформы Snapdragon X.