Казахстан и Грузия: партнерство в сфере государственных услуг

Государственная корпорация «Правительство для граждан» и Дом юстиции Грузии подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие государственных сервисов и совершенствование механизмов работы с населением.

Документ закрепляет намерение сторон объединить усилия для обмена практическим опытом и выработки эффективных решений, отвечающих современным запросам граждан. В числе ключевых направлений сотрудничества — обмен лучшими практиками организации работы центров обслуживания населения, развитие цифровых услуг с применением технологий искусственного интеллекта, роботизации и автоматизации процессов. Особое внимание будет уделено совершенствованию клиентского опыта посредством внедрения современных стандартов обслуживания.

«Мы последовательно выстраиваем взаимодействие с международными партнерами, поскольку важно быть в курсе современных тенденций и технологических решений. Наша задача — не просто изучать успешные практики, а отбирать наиболее эффективные и адаптировать их с учетом потребностей казахстанцев. При этом сотрудничество носит двусторонний характер: Казахстан накопил значительный опыт в сфере цифровой трансформации государственных услуг и входит в число стран с большими достижениями в этом направлении. Поэтому мы не только изучаем международный опыт, но и готовы делиться собственными наработками», — подчеркнул председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Меморандум также предусматривает развитие кадрового потенциала. Стороны намерены реализовывать совместные образовательные программы, повышать квалификацию сотрудников, а также организовывать стажировки и обучающие мероприятия. Отдельное внимание будет уделено поддержке совместных исследовательских и аналитических проектов, представляющих взаимный интерес.

«Этот визит имеет для нас особое значение, поскольку предоставляет возможность обменяться опытом и практическими наработками, накопленными за годы работы. Подписание меморандума о сотрудничестве открывает новый этап взаимодействия и создает основу для системного партнерства», — отметил председатель Дома юстиции Грузии Вахтанг Жвания.

Отметим, что в рамках двухдневного визита казахстанская делегация посетила Дом юстиции Грузии, где ознакомилась с организацией работы центров обслуживания, действующими цифровыми решениями и системой управления клиентскими потоками. Также состоялись встречи в Сервисном агентстве МВД Грузии и Учебном центре юстиции Грузии, где были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия.