Налоговое и таможенное администрирование переведут на новые цифровые платформы

Министерство финансов РК продолжает цифровую трансформацию, охватывающую как доходную, так и расходную части государственных финансов.

По словам вице-министра финансов Асета Турысова, в рамках модернизации Комитет государственных доходов утвердил новую архитектуру информационных систем. Она предусматривает сокращение числа действующих платформ с 14 до 5 ключевых систем. В их число вошли информационная система налогового администрирования (ИСНА), Smart Data Finance (SDF), система управления рисками (СУР), электронные счета-фактуры (ЭСФ) и таможенная информационная система «Кеден» (АСТАНА-1).

Как отметил спикер, на сегодняшний день информационная система налогового администрирования (ИСНА) уже объединила семь ранее действовавших систем в одну платформу. В частности, она заменила «Кабинет налогоплательщика» и «Центр управления лицевыми счетами», что позволило повысить эффективность взаимодействия с налогоплательщиками и ускорить обмен данными. ИСНА интегрирована с 75 государственными органами и банками, благодаря чему новой системой активно пользуются бухгалтеры, экономисты и юридические лица.

Ключевым элементом новой архитектуры стала система Smart Data Finance, которая пришла на смену двум устаревшим платформам.

«За счет накопления больших данных из 74 источников государственных органов мы сформировали цифровое досье на каждого налогоплательщика — как физического, так и юридического лица. В него входят сведения о недвижимости, транспорте и другие данные, которые раньше гражданам приходилось самостоятельно указывать в налоговой отчетности. Теперь эта информация автоматически поступает в базу данных. Это позволяет перейти к проактивному декларированию и сервисному сопровождению граждан и бизнеса на протяжении всего жизненного цикла», — пояснил Асет Турысов.

Внедряется Национальный каталог товаров, который объединит разрозненные государственные справочники и присвоит каждому товару уникальный идентификатор (NTIN) — по аналогии с ИИН для граждан и БИН для юридических лиц. По его словам, закон уже принят, а в стране выбито более 511 млн чеков с использованием NTIN. Это позволит государству получать более полную информацию о товарах и их стоимости.

Кроме того, на основе данных чеков, электронных счетов-фактур и информации с торговых площадок формируется единая база цен. Она используется для проверки стоимости товаров при государственных закупках и бюджетном планировании.

В Казахстане полностью завершено внедрение новой системы таможенного администрирования «Кеден». Ее запуск проходил поэтапно с 2024 года: сначала были внедрены модули транзита, а в апреле 2026 года — функционал обработки импортных деклараций на товары (Импорт-40).

«Сегодня переход на новую систему полностью завершен. Это отечественная разработка, созданная казахстанскими специалистами, которая уже демонстрирует свою эффективность», — отметил Турысов.

В дальнейшем Минфин планирует интегрировать в систему технологии искусственного интеллекта. Они будут помогать участникам внешнеэкономической деятельности автоматически заполнять таможенные декларации и оформлять предварительное декларирование при ввозе товаров на границе.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.