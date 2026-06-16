Freedom Connect проводит интернет в села Казахстана

Проект направлен на обеспечение высокоскоростным интернетом сельских населенных пунктов и развитие цифровой инфраструктуры страны.

ТОО «Freedom Connect» (ранее — SilkNetCom) объявило о подписании договора с АО «Транстелеком» на выполнение комплексных работ по строительству и вводу в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи, реализуемого в рамках национального проекта «Доступный интернет».

СНП 2.0 является одним из крупнейших инфраструктурных телеком-проектов Казахстана и предусматривает подключение к высокоскоростному интернету до 90% сельских населенных пунктов страны в рамках государственной политики цифровизации и технологического развития.

«Для Freedom Connect участие в проекте СНП 2.0 — это вклад в формирование современной цифровой инфраструктуры Казахстана. Реализация подобных инициатив позволит сократить цифровое неравенство между регионами, обеспечить доступ к современным цифровым сервисам и создать основу для дальнейшего развития экономики данных и AI-сервисов в стране», — отметил генеральный директор компании Максуткан Фархат Максутканулы.

ТОО «Freedom Connect» (бывш. ТОО «SilkNetCom», перерегистрировано 4 июня 2026 г.) — казахстанская компания, специализирующаяся на развитии телекоммуникационной инфраструктуры, реализации проектов по строительству волоконно-оптических линий связи, а также внедрении решений в области цифровой и сетевой инфраструктуры. Является дочерней организацией Freedom Cloud Holding Ltd. и частью экосистемы Freedom.