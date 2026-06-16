Минфин внедряет маркетплейс госимущества и готовит масштабирование цифрового тенге

В Казахстане расширяют цифровые инструменты управления государственными финансами.

Минфин внедряет маркетплейс государственного имущества Tapsyru, развивает единый личный кабинет предпринимателя и совместно с Национальным банком готовит поэтапное тиражирование цифрового тенге. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Асет Турысов.

Он пояснил, что ранее госорганы не могли увидеть, какое имущество находится на балансе друг у друга, а для взаимодействия между собой необходимо было делать оценку и писать множество писем. На данный момент уже оцифровано около 2,2 млн объектов. Система позволяет госорганам видеть имеющееся у других ведомств имущество и в автоматическом режиме подавать заявки на его получение. К примеру, речь может идти о передаче автомобиля.

«Это важно при бюджетном планировании. К примеру, мы планируем оптимизировать свои расходы, и в это же время один госорган отказался от автомобиля, а другому он нужен. Зачем покупать новый, если можно подать заявку и получить этот автомобиль», — сказал спикер.

Также вице-министр остановился на вопросе взаимодействия с предпринимателями. Сейчас для получения различных услуг и сервисов бизнес взаимодействует с Минфином через семь отдельных цифровых платформ, включая госзакупки, кабинет налогоплательщика и систему электронных счетов-фактур. Поэтому Минфин поэтапно внедряет единый личный кабинет предпринимателя. Сервис уже работает, а его полная интеграция с другими системами ведомства ожидается в течение года. Предполагается, что он станет единой точкой взаимодействия бизнеса с государственными сервисами. Уже сегодня предприниматели могут авторизоваться в личном кабинете. В Минфине готовы принимать отзывы и предложения от граждан.

Еще одни важный проект для страны — это цифровой тенге. В прошлом году совместно с Национальным банком было запущено порядка 20 пилотных проектов.

«Эти пилоты показали свои хорошие результаты. В этой связи Национальным банком и Правительством уже утвержден план по тиражированию цифрового тенге. Нормативное правовое обеспечение тоже утверждено», — уточнил Асет Турысов.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.