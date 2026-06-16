Олжас Бектенов обсудил с вице-президентом Всемирного банка сотрудничество в области цифровизации и ИИ

Сангбу Ким отметил высокий уровень цифровизации в Казахстане.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Всемирного банка Сангбу Кимом. Стороны рассмотрели вопросы развития дальнейшего партнерства Казахстана с Группой Всемирного банка в сферах цифровизации, искусственного интеллекта, GovTech и развития телекоммуникационной инфраструктуры. Внимание было уделено проекту «Долина ЦОДов» в Казахстане. В обсуждении приняли участие советник Президента — председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, вице-министры искусственного интеллекта и цифрового развития, национальной экономики, финансов.

«Новая Конституция РК, принятая на общенациональном референдуме, раскрывает возможности для укрепления экономики посредством технологических инноваций и ускоренной цифровой трансформации. Президентом Касым-Жомартом Токаевым обозначена стратегическая цель по превращению Казахстана в полноценную цифровую страну. Текущий год объявлен Годом цифровизации и сфокусирован на масштабном внедрении ИИ-решений во все сферы экономики. Принята Общенациональная стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года. Я хотел бы подчеркнуть значительный вклад Всемирного банка в продвижение программы цифровой трансформации Казахстана. Мы придаем большое значение своевременной реализации всех запланированных нами инициатив», — отметил Олжас Бектенов.

Казахстан входит в группу «А» Индекса зрелости GovTech Всемирного банка (GTMI) и занимает 6-е место в мире. На сегодня Казахстан и Всемирный банк реализуют ряд совместных проектов по развитию человеческого капитала в области ИИ, ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики.

Вице-президент по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Всемирного банка Сангбу Ким отметил высокий уровень цифровизации в Казахстане. В числе важных проектов названы развитие центров обработки данных, строительство подводного оптоволоконного кабеля через Каспий, обеспечение связи в сельской местности, цифровые государственные сервисы, искусственный интеллект и инициативы в области технопарков. Всемирный банк готов оказать поддержку данным инициативам.

«Текущий статус цифровизации в Казахстане является очень продвинутым по сравнению со многими другими развивающимися странами. У вас хорошо развита мобильная связь, платформа электронного правительства с качественным предоставлением услуг, развитая экосистема для частного сектора, эффективная национальная стратегия и политика. Недавно был принят новый закон в сфере ИИ. Все вышесказанное очень хорошо организовано, и я очень рад начать работать на этом конкретном основании. Существуют новые вызовы в области ИИ, и поэтому эта задача для всех нас непростая», — отметил Сангбу Ким.

По итогам встречи вице-президент по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Всемирного банка Сангбу Ким пригласил Казахстан стать приоритетным партнером и страной-участницей глобальной стратегии Всемирного банка по цифровизации и искусственному интеллекту. Программа нацелена на привлечение инвестиций в цифровую экономику. Типовые направления договора охватывают цифровую связность и инфраструктуру, цифровые государственные платформы и идентификацию, регулирование данных и кибербезопасность, цифровые навыки и развитие ИИ-экосистемы. Страновые цифровые договоры адаптируются под национальные приоритеты страны. Таким образом, национальная повестка РК при поддержке Всемирного банка будет состыкована с конкретными инвестиционными проектами и реформами.

Олжас Бектенов поблагодарил вице-президента Сангбу Кима и команду Всемирного банка за поддержку инициатив Казахстана в области цифровой трансформации и подчеркнул готовность Правительства к участию в программе Всемирного банка.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.