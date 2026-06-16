Правительство РК и IT-гиганты Firebird и NVIDIA подписали пакет соглашений в области ИИ на $10 млрд

По оценкам международных аналитиков, объем глобального рынка искусственного интеллекта в ближайшие годы превысит сотни миллиардов долларов.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном и сооснователями Firebird — генеральным директором Размиком Овакимяном и Александром Есаяном. Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, посол США в Казахстане Джули Стаффт.

Американская компания Firebird специализируется на создании инфраструктуры для ИИ, развитии дата-центров и высокопроизводительных вычислительных систем. Компания реализует проекты в различных регионах мира и сотрудничает с ведущими технологическими партнерами, включая NVIDIA — мирового лидера в области ИИ, высокопроизводительных вычислений и цифровой инфраструктуры. Решения компании используются в большинстве ведущих суперкомпьютеров и центров обработки данных, а также лежат в основе значительной части современных генеративных моделей ИИ.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития национальной AI-инфраструктуры, включая создание высокопроизводительных вычислительных мощностей, размещение современных центров обработки данных и привлечение международных технологических партнеров.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие ИИ и цифровой инфраструктуры является одним из основных приоритетов Казахстана.

«Главой государства 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, на этой неделе принята Общенациональная стратегия цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта „Digital Qazaqstan“. Одним из ключевых цифровых проектов, реализуемых в настоящее время, является „Долина центров обработки данных“ в городе Экибастуз. Наша цель — создать площадку для размещения глобальной цифровой инфраструктуры. Мы высоко ценим достигнутые договоренности с партнерами из Firebird и NVIDIA», — отметил Олжас Бектенов.

Руководитель правительства акцентировал внимание на ключевых преимуществах проекта «Долина ЦОДов». Среди них — масштабный земельный резерв, преференции и конкурентная стоимость электроэнергии. Важным фактором для инвесторов является высокая масштабируемость проекта: при уже доступных сегодня 300 МВт мощности планируется ее поэтапное увеличение до 1 ГВт.

Сооснователь и генеральный директор Firebird Размик Овакимян подчеркнул высокий потенциал Казахстана для развития цифровой инфраструктуры.

«Хочу отметить дальновидность Президента в отношении 2026 года как „Года ИИ“. Когда мы впервые посетили Казахстан, нам стало очень быстро понятно, что амбиции страны, ноу-хау и талант здесь — мирового класса. Страны, которые сегодня инвестируют в передовые вычислительные мощности искусственного интеллекта, развитие талантов и инновационные экосистемы, будут формировать экономические возможности завтрашнего дня. Firebird сочетает в себе опыт внедрения передовых технологий США, тесные партнерские связи в глобальной экосистеме ИИ и способность безопасно и с исключительной скоростью реализовывать крупномасштабные проекты по созданию инфраструктуры. Запуск в 2027 году сделает Казахстан одной из десяти ведущих стран в мире. У нас невероятная команда, невероятные возможности, и мы рады сотрудничать с правительством Казахстана, Nvidia и нашими партнерами в США, чтобы помочь Казахстану воплотить свое видение в реальность», — отметил Размик Овакимян.

Вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян представил ключевые технологические инструменты и подходы для реализации проекта «Долина ЦОДов» и перспективы интеграции Казахстана в глобальную экосистему ИИ.

«Для развития искусственного интеллекта нужно то, что мы называем „пятислойный торт“. Здесь мы берем все технологии нижних слоев и превращаем их в приложения для разных отраслей и областей, чтобы они приносили реальную пользу и ценность. Но все начинается с энергии. Если у вас нет энергии, вы не сможете развивать остальное. Это фундамент. Казахстан обладает энергией. Поскольку у вас ее в изобилии, и вы можете производить еще больше, вы — отличное место для старта. На самом деле Казахстан может участвовать на каждом уровне этого пятислойного торта. Судя по тому, что я видел, читал и вижу сейчас, находясь здесь, дух и воля Казахстана направлены на движение вперед и на использование тех благ, которыми обладает страна — как природных ресурсов, так и человеческих — чтобы войти в новую эпоху ИИ», — сказал Рев Лебаредян.

Участники встречи отметили, что интерес к подобным проектам во всем мире стремительно растет. По оценкам международных аналитиков, объем глобального рынка искусственного интеллекта в ближайшие годы превысит сотни миллиардов долларов, спрос на вычислительные мощности для обучения и эксплуатации AI-моделей ежегодно увеличивается двузначными темпами. На этом фоне государства все активнее конкурируют не только за разработчиков и технологии, но и за инфраструктуру, которая становится основой цифровой экономики нового поколения.

«По поручению Главы государства Казахстан последовательно формирует национальную инфраструктуру для развития искусственного интеллекта. Проект „Долина ЦОДов“ станет одной из ключевых платформ новой экономики ИИ-токенов. Инвестиции в размере $10 млрд позволят создать в стране масштабный вычислительный кластер на базе 100 тыс. новейших GPU-чипов, включая NVIDIA GB300 и Vera Rubin. По нашим оценкам, реализация проекта обеспечит не менее $3 млрд экспортной выручки ежегодно, создаст новые рабочие места, привлечет глобальные технологические компании и укрепит позиции Казахстана как одного из ключевых цифровых хабов Евразии», — сказал Жаслан Мадиев.

«Мы создаем инфраструктуру, рассчитанную на десятилетия вперед. Реализация проекта позволит обеспечить доступ к современным вычислительным ресурсам, ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта и создать условия для привлечения глобальных технологических игроков. Наша цель — сформировать в Казахстане один из крупнейших цифровых кластеров Евразии», — отметил Багдат Мусин.

Для Казахстана развитие современных дата-центров и вычислительных платформ открывает возможности для привлечения инвестиций, локализации цифровых сервисов, подготовки инженерных кадров и создания новых экспортно-ориентированных направлений в сфере технологий. Наличие собственной высокопроизводительной инфраструктуры также создает условия для проведения научных исследований, поддержки стартапов, расширения облачных сервисов и AI-решений внутри страны.

По итогам встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве в области ИИ и цифровой инфраструктуры на общий объем инвестиций в $ 10 млрд:

— соглашение о стратегическом сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и компанией Firebird, закрепляющее рамочные договоренности по развитию экосистемы ИИ, а также созданию Firebird Labs Kazakhstan на базе Alem.ai;

— соглашение об основных условиях сотрудничества между ТОО «КТ-ТЕЛЕКОМ» и Firebird Binding Term Sheet, определяющее технические и организационные параметры совместной работы в «Долине ЦОДов».

Достигнутые договоренности создают основу для дальнейшей реализации проекта «Долина ЦОДов», предусматривающего создание современной технологической базы для внедрения ИИ, облачных технологий и цифровых сервисов нового поколения. Подписанные соглашения отражают растущий интерес глобальных технологических компаний к Казахстану как к перспективной площадке для развития AI-инфраструктуры и укрепляют позиции страны в качестве одного из формирующихся цифровых хабов Центральной Евразии.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.