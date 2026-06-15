Цифровизацию и транзитные перевозки обсудили таможенники СНГ

Подготовку к предстоящему 35-летию Содружества также включили в повестку встречи глав таможенных органов.

Цифровизацию и автоматизацию процессов обсудили на 82 заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ, который прошел в Боровом. На встрече рассмотрели широкий круг вопросов, направленных на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение транзитных перевозок и внедрение современных цифровых решений в деятельность таможенных органов, передает Sputnik.

Таможенные органы договорились

— обмениваться опытом по внедрению перспективных информационных технологий, автоматизации процессов, а также применения инспекционно-досмотровых комплексов и технологий анализа рентгеновских изображений;

— обмениваться сведениями во взаимной торговле, повышения эффективности обмена данными о таможенной стоимости товаров, создания механизмов регистрации и идентификации участников внешнеэкономической деятельности, а также Меморандум об упрощении транзитных перевозок;

— регулировать работу правоохранительных подразделений таможенных служб, обмен -информацией о лицах, причастных к правонарушениям, также вопросы функционирования Центра таможенных экспертиз и исследований;

— «освежить» международно-правовую базу СНГ в таможенной сфере, включая пересмотр и прекращение действия отдельных соглашений и протоколов, утративших практическую актуальность.

На заседании также обсудили вопросы координации позиций государств СНГ в рамках Всемирной таможенной организации, а также мероприятия, посвященные предстоящему 35-летию Содружества.