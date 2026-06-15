Казахстан сохранит налоговые льготы для IT-отрасли до 2045 года

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития инициировало работу по формированию долгосрочных условий для развития технологического предпринимательства в стране.

В рамках реализации стратегии по цифровой трансформации экономики ведомство прорабатывает параметры поддержки участников Astana Hub на период после 2028 года с горизонтом планирования до 2045 года. Инициатива направлена на создание предсказуемой и конкурентоспособной бизнес-среды, которая позволит Казахстану укрепить свои позиции в качестве ключевого регионального IT-хаба. Долгосрочное видение развития отрасли до 2045 года учитывает глобальные тренды в сфере ИИ, масштабируемость экспортного потенциала и необходимость привлечения высокотехнологичных инвестиций.

Отмечается, что Astana Hub доказал свою состоятельность как эффективный инструмент развития цифровой экономики, поэтому текущая задача ведомства — не просто сохранить достигнутые темпы, а обеспечить качественный рывок, формируя условия, при которых каждая IT-компания, работающая в Казахстане, будет иметь горизонт планирования на десятилетия вперед.

На сегодняшний день экосистема Astana Hub демонстрирует уверенный рост: в хабе зарегистрировано 2 268 компаний, создано 35 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, привлечено 438 млрд тенге инвестиций, а объем экспорта казахстанских IT-решений достиг 1,9 млрд долларов.

В настоящее время МИИЦР РК совместно с представителями экспертного сообщества и заинтересованными госорганами ведет системную работу по анализу и адаптации существующих механизмов поддержки. Основной акцент делается на создании уникальной среды для инноваторов, развитии человеческого капитала и внедрении передовых решений в сфере ИИ.

Формирование долгосрочной стратегии развития Astana Hub является приоритетным вектором государственной политики, направленным на превращение Казахстана в одну из самых привлекательных юрисдикций для технологического бизнеса в мире.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.