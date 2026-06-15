В правительстве состоялось первое заседание Совета по развитию инноваций

Инновационный штаб создан по поручению премьер-министра, задача которого обеспечить межведомственную координацию сферы инновационной деятельности и выработку технологических приоритетов.

Под председательством заместителя премьер-министра-министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось первое заседание Совета по развитию инноваций (Инновационный штаб), в котором приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, а также представители государственных органов, заместители акимов областей и городов и бизнес-сектора.

Рассмотрены концептуальные вопросы развития инноваций в Республике Казахстан, где предусмотрены меры по развитию инструментов государственной поддержки, региональных инновационных систем и кадрового потенциала.

В результате формируется управляемая инновационная система, обеспечивающая повышение инновационной активности, укрепление позиций Казахстана в Глобальном инновационном индексе, а также развитие новых отраслей, создание высокотехнологичных рабочих мест и увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ключевая идеологическая рамка новой модели — переход от подхода «Инновации через науку» к подходу «Наука через инновации», суть которой осваивать и адаптировать готовые передовые технологии и на этой базе развивать собственную науку, то есть государство финансирует результат, а не процесс.

По итогам заседания штаба одобрены подходы Концепции развития инноваций и даны соответствующие поручения госорганам, акиматам и представителям бизнес-сектора дать конкретные предложения к проекту Концепции для последующего утверждения.

Также поручено утвердить график проведения научно-технологических сессий по всем регионам с участием всех стейкхолдеров для выработки технологических запросов бизнеса.