Внедрение ИИ на откормочных площадках: правительство прорабатывает пилотные проекты с канадской TELUS Agriculture

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики РК Жумангарин встретился с руководством канадской компании TELUS Agriculture.

Стороны обсудили вопросы привлечения международных ИТ-лидеров к цифровизации агропромышленного комплекса Казахстана, внедрения искусственного интеллекта для повышения урожайности, а также совместную разработку Дорожной карты цифровой трансформации сектора.

Канадская сторона представила структуру своей цифровой экосистемы, которая развивается по модели data-centric (ориентированность на данные) и разделена на три ключевые вертикали: растениеводство, животноводство и потребительские товары. Программное обеспечение компании и решения на базе искусственного интеллекта сегодня охватывают около 101 млн га пахотных земель в 60 странах мира, обеспечивая технологическое сопровождение для агрономов и крупнейших мировых брендов пищевой промышленности.

В ходе переговоров Жумангарин подчеркнул, что перед отечественным АПК стоит стратегическая задача по переходу от традиционных экстенсивных методов к современным интенсивным технологиям.

«Мясо и продукция животноводства исторически составляют основу рациона нашего народа на протяжении многих поколений. Сегодня спрос на внутреннем рынке и на рынках сопредельных государств динамично растет. В этих условиях нам необходимо качественно наращивать объемы и эффективность производства. Наша миссия заключается в том, чтобы привлекать в Казахстан ведущих международных технологических чемпионов и объединять их опыт непосредственно в производстве. Нами уже определены 4–5 региональных площадок, которые станут базами для внедрения цифровых решений. В их числе — предприятие „Камыстыбас“ (Кайбатар) с пилотным проектом на 50 тысяч голов, а также запущенный проект в Карагандинской области. Мы также подбираем партнера в Восточном Казахстане, чтобы создать уникальную технологическую идентификацию под специфику и условия каждого региона», — отметил Жумангарин.

Канадские инвесторы отметили высокую схожесть климатических условий Акмолинской области и канадской провинции Альберта, что позволяет эффективно адаптировать апробированные цифровые протоколы. Руководство TELUS Agriculture выразило готовность запустить в Акмолинской области пилотный проект по внедрению ИИ и специализированного софта для контроля фертильности почв, защиты растений и точного подбора культур.

Согласно данным компании, внедрение аналогичного цифрового комплекса на крупной откормочной площадке в Небраске на 200 тысяч голов КРС позволило увеличить средний привес животных до 60 граммов на килограмм корма (рост общих показателей на 70%), существенно сократив площади откормочных площадок и объемы использования зерна.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о детальной проработке пилотного проекта в Акмолинской области совместно с Министерством сельского хозяйства. Научно-аналитическим и образовательным базисом для проведения исследований и внедрения новых технологических протоколов предложено определить Национальный аграрный научно-образовательный центр (НАНОЦ) МСХ РК. В случае успешной реализации пилотного проекта этот опыт будет масштабирован на другие регионы республики.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.