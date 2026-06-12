Прямой эфир: PROFIT Contact Day 2026

Трансляция с конференции по новым технологии в контакт-центрах.

12 июня в Алматы проходит конференция PROFIT Contact Day 2026, где обсуждаются инновации в контакт-центрах, омниканальность, ИИ, аналитика, клиентский сервис и управление персоналом.

Мы подготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово.

09:30 — ИИ и люди в КЦ смена парадигмы. Дмитрий Аристархов, исполнительный вице-президент, Национальная Ассоциация Контактных Центров (Россия).

09:50 — Панельная дискуссия «Контакт-центры сегодня».

10:50 — От интуиции к данным: как AI меняет управление лояльностью. Игорь Верещака, руководитель проектов Yandex SpeechSense, Yandex Cloud; Яна Тарасевич, директор службы по клиентскому опыту, Freedom Telecom Operations.

11:10 — От звонка к интеллектуальной коммуникации: как голосовые сервисы помогают бизнесу управлять клиентским опытом. Дмитрий Праздников, начальник отдела по развитию продуктов, Beeline Business.

11:30 — Перерыв.

12:00 — COPC CX 8.0 как управленческая модель контактного центра будущего. Олег Зельдин, основатель Апекс Берг Контакт-Центр Консалтинг.

12:20 — Роль гарнитуры в клиентском опыте: недооценённый фактор эффективности контакт‑центра. Руслан Шагимарданов, менеджер по продажам продуктов Poly, HP.

12:40 — Цифровизация клиентской поддержки в госуслугах. Айзирек Мамадалиева, Начальник отдела поддержки клиентов, ОАО «Тундук».

13:00 — Обеденный перерыв, розыгрыш призов.

14:00 — Компетентный человек рядом с умным ИИ — лучший клиентский сервис. Анар Улманова, соучредитель ассоциации экспертов клиентского сервиса, Управляющий директор по развитию контакт-центра, ТОО «KT Cloud Lab».

14:20 — Корпоративный GPT: когда база знаний начинает разговаривать. Дмитрий Голоус, руководитель проектного отдела, Freedom Life.

14:40 — Роль КЦ в CJM: от метрик каналов к управлению клиентскими путями с помощью AI. Алексей Шеметов, Head of CX, IEK Group.

15:00 — Персональный AI-агент: от чат-бота к цифровой команде. Андрей Карабиди, AI-практик операционного изменения.

15:20 — Практическое применение ИИ в исследованиях и CX: автоматизация, инсайты, персонализация. Розалия Шамсудинова, СХ-исследователь, АО «Евразийский банк».

15:40 — Перерыв.

16:10 — Построение и наполнение базы знаний на основе особенностей теории поколений. Связь технологий и психологии. Ирина Литвинская, менеджер контакт-центра, ОАО «Банк БелВЭБ» (Республика Беларусь).

16:30 — Что меняют технологии в работе с Клиентами: устаревшие и актуальные практики управления клиентским опытом. Елена Войтова, эксперт по управлению Контакт-центрами и клиентским опытом.

16:50 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.