Атырауские студенты представили AI-решения для нефтегазовой отрасли

В Атырауском университете нефти и газа состоялся республиканский KMG Digital Hackathon 2026.

В течение двух дней более 80 участников, объединившихся в 20 команд, разрабатывали инновационные проекты, направленные на решение производственных задач нефтегазовой отрасли. Используя технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных, участники представили свои идеи по направлениям «Геология» и «Управление человеческими ресурсами (HR)».

Главной особенностью KMG Digital Hackathon 2026 стала работа над реальными кейсами, возникающими в производственной деятельности группы компаний АО «НК «КазМунайГаз». В рамках направления «Геология» участники разработали специального AI-агента, способного обрабатывать геологические отчеты и сложные массивы данных, предоставлять специалистам необходимую информацию и практические рекомендации. В направлении «HR» команды создали автоматизированных цифровых помощников, призванных упростить процессы найма новых сотрудников и их адаптации в коллективе.

Технологическое соревнование было организовано компанией «KMG Digital» и Атырауским университетом нефти и газа при поддержке АО «НК «КазМунайГаз».

«Сегодня искусственный интеллект, анализ данных и цифровые технологии становятся важнейшими инструментами повышения эффективности производственных процессов, управления знаниями и развития человеческого капитала. Расширение географии участников и высокий уровень разработанных проектов свидетельствуют о растущем интересе молодёжи к цифровым технологиям и развитию компетенций, востребованных в современной нефтегазовой отрасли», — отметила ректор.

Жюри оценивало проекты по таким критериям, как креативность, практическая применимость, эффективность и качество дизайна. По итогам хакатона в направлении «Геология» призером стала команда iSteam, состоящая из студентов университета. В направлении HR лучшим был признан проект команды Prompt Атырауского университета имени Х. Досмухамедова.

Конкурс с общим призовым фондом в два миллиона тенге стал стимулом для развития инновационного мышления и исследовательского потенциала молодых специалистов.