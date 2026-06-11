В Шэньчжэне состоялось международное роудшоу Alatau City

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, инвестиционных фондов, финансовых институтов, девелоперских и технологических компаний Казахстана и Китая.

Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым представила инвестиционный потенциал Alatau City в городе Шэньчжэнь (КНР). Участникам были представлены ключевые направления развития города Алатау, включая льготные условия для инвесторов, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и другие возможности специального правового режима. Отдельное внимание уделено изучению опыта Шэньчжэня — одного из мировых лидеров в области инноваций, цифрового управления и привлечения инвестиций. Лучшие практики китайского мегаполиса планируется использовать при развитии города Алатау.

В рамках роудшоу проведена серия двусторонних встреч с руководством ведущих китайских корпораций и инвестиционных групп, включая China Resources, Ping An Group, China State Construction Engineering Corporation International (CSCEC International), Funde-Gemdale Group, China International Marine Containers Group (CIMC), Sunwah Group, SINOMACH Hainan Development и др.

В ходе переговоров обсуждались вопросы участия китайских компаний в реализации проектов Alatau City, локализации производств, трансфера технологий и обмена передовым опытом в области городского развития. В частности, подписаны соглашения о создании производств аккумуляторов нового поколения, систем хранения энергии, современной сельскохозяйственной техники, развитии электрического транспорта и зарядной инфраструктуры, строительстве промышленных предприятий, объектов энергетики, инженерной, транспортной и логистической инфраструктуры, а также внедрении технологий Smart City.

По итогам мероприятия подписано 24 соглашения о сотрудничестве, достигнуты договоренности о реализации проектов в сферах промышленности, энергетики, логистики, высоких технологий, городской инфраструктуры и цифровой экономики с общим инвестиционным потенциалом до $6 млрд.

Роудшоу в Шэньчжэне стало важным этапом продвижения инвестиционных возможностей Alatau City на международном рынке и подтвердило высокий интерес бизнеса к участию в развитии города Алатау. Работа по привлечению инвесторов будет продолжена в рамках следующих мероприятий с участием ведущих инвестиционных фондов, финансовых организаций, банков, страховых компаний и технологических корпораций в Гонконге.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.