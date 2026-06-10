ЕЭК развивает кооперацию в производстве высокотехнологичного оборудования для телемедицины

Гоар Барсегян рассказала о действиях Комиссии по усилению позиций промышленников государств Союза, занятых в производстве высокотехнологичного оборудования.

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества стран Евразийского экономического союза в области производства высокотехнологичного оборудования для сферы телемедицинских услуг. Представляя документ, министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян рассказала о действиях Комиссии по усилению позиций промышленников государств Союза, занятых в производстве высокотехнологичного оборудования.

«Перед нами стоит приоритетная задача развития кооперационного сотрудничества в высокотехнологичных отраслях производства, — подчеркнула министр ЕЭК. — Уделяем особое внимание работе по углублению межотраслевых кооперационных связей в использовании информационно-коммуникационных технологий, микро- и радиоэлектронике, робототехнике с целью производства высокотехнологической продукции».

Реализация положений рекомендации, разработанных блоком промышленности и АПК Комиссии, поможет развитию диалога в ряде промотраслей, который направлен на выпуск востребованного высокотехнологичного оборудования для сферы телемедицинских услуг стран ЕАЭС.

В документе также подчеркивается необходимость межотраслевого сотрудничества и использования имеющихся информационных ресурсов, совместно формируемых Комиссией и уполномоченными органами государств-членов.

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