В МИИЦР формируют новую культуру работы с искусственным интеллектом

Создание ИИ-агентов, автоматизация рабочих процессов и применение data-driven подхода при анализе информации становятся частью ежедневной работы специалистов ведомства.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития последовательно трансформирует внутренние рабочие процессы с использованием технологий искусственного интеллекта. В Год цифровизации и ИИ ведомство внедряет новые инструменты прежде всего в собственной работе, чтобы на практике оценить их возможности, сформировать необходимые компетенции и затем масштабировать успешные решения в государственном секторе.

Сегодня сотрудники министерства активно используют Национальную платформу искусственного интеллекта, тестируют Alem-Workspace — единое цифровое рабочее пространство государственного служащего, создают ИИ-агентов для автоматизации рутинных задач и проходят обучение по вайб-кодингу. К программе также подключаются представители подведомственных организаций.

Обучение организовано АО «Национальные информационные технологии» совместно с Центром поддержки цифрового правительства. Программа сочетает теоретическую подготовку и практические занятия, направленные на применение ИИ-инструментов в повседневной деятельности государственных органов.

Сотрудники осваивают технологии для обработки документов, подготовки аналитических материалов, работы с данными и создания внутренних цифровых сервисов. Отдельное внимание уделяется data-driven подходу, умению принимать решения на основе данных и аналитики.

Одним из ключевых направлений обучения стал вайб-кодинг. Этот подход позволяет создавать цифровые решения с помощью текстовых запросов к искусственному интеллекту без необходимости обладать глубокими знаниями программирования. Участники программы разрабатывают прототипы сайтов, чат-ботов, аналитических дашбордов и внутренних сервисов.

Параллельно в министерстве формируется экосистема ИИ-помощников. Они могут использоваться для подготовки аналитических справок, обработки больших объемов информации, составления сравнительных таблиц и автоматизации других рутинных операций.

«Наша задача — не просто предоставить сотрудникам современные ИИ-инструменты, но и сформировать новую культуру работы с данными. Мы начали с себя: специалисты министерства уже применяют возможности искусственного интеллекта в ежедневной деятельности. Важно, чтобы технологии помогали сокращать рутинную нагрузку, повышать качество аналитики и принимать более обоснованные решения», — отметил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Параллельно для руководителей среднего звена запускается специальная программа Leadership Program по подготовке лидеров в сфере ИИ. Финальным этапом всей инициативы станет полноценный переход ведомства на целевую модель AI-Driven Министерства, что знаменуется запуском целой экосистемы умных помощников: ИИ-ассистентов по подготовке ответов на контрольные поручения, составлению сравнительных таблиц НПА и формированию тезисов для руководства.

Обучение охватывает сотрудников самых разных направлений: от административного и аналитического блоков до руководителей структурных подразделений и цифровых специалистов. Такой подход позволяет сформировать единую культуру эффективного и безопасного использования искусственного интеллекта в государственном секторе.

Накопленный опыт, отработанные подходы и эффективные решения в дальнейшем планируется масштабировать на весь государственный аппарат.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.