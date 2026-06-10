Цифровой контроль туристических маршрутов планируют внедрить в горах

В перспективе будет полностью автоматизировано информирование спасательных служб.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели комплекс мер по повышению уровня безопасности в ключевых туристических дестинациях страны в преддверии летнего сезона. С докладом о проводимой работе и планах по развитию спасательной инфраструктуры выступил министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов.

В приоритетном порядке в местах массового отдыха граждан активизированы контрольные и профилактические мероприятия. Особое внимание уполномоченные органы уделяют обеспечению пожарной безопасности объектов размещения, туристических баз, а также строгому соблюдению требований на пляжах и в местах массового купания. В рамках подготовки к лету специалисты уже проверили порядка 500 объектов и пляжных зон, выявив около 800 нарушений требований безопасности. По каждому факту приняты оперативные меры реагирования, владельцам бизнеса оказана методическая помощь, проведены инструктажи и практические тренировки по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения ЧС усилена информационная работа среди населения и прибывающих туристов. В рекреационных зонах организовано регулярное патрулирование водоемов, проводятся рейды, а также устанавливаются наглядные информационные стенды и указатели.

Отдельно Чингиз Аринов остановился на обеспечении безопасности в горной местности, где маршруты зачастую проходят через труднодоступные участки. Согласно озвученным данным, только за последние 5 лет спасатели провели в горах свыше 1 тыс. поисково-спасательных операций, в ходе которых было спасено порядка 1,5 тыс. человек. Сегодня для защиты любителей активного отдыха в горах развернуто 18 пунктов временного пребывания, а также функционируют круглосуточные гидропосты, готовые оказать экстренную помощь.

В рамках совершенствования профильного законодательства в республике закреплена обязательная норма по информированию территориальных подразделений о маршрутах следования туристических групп. В перспективе планируется внедрить цифровой контроль за передвижением туристов и полностью автоматизировать информирование спасательных служб, что позволит максимально оперативно реагировать на происшествия в горах.

Параллельно в стране поэтапно расширяется сеть экстренных служб в туристических дестинациях. В настоящее время безопасность отдыхающих обеспечивают 42 пожарные части, включая 9 спасательных станций на крупнейших озерах страны — Алаколь, Бурабай, Большое Чебачье, Шалкар, Имантау, Пестрое и Кольсай. В планах ведомства — открытие еще 9 универсальных подразделений и 6 спасательных станций на озере Балхаш, Капшагайском и Бухтарминском водохранилищах, а также в Баянаульской курортной зоне.

Для обеспечения воздушной мобильности экстренных служб активно модернизируется авиационная инфраструктура: строятся вертолетные площадки и ангары для оперативного мониторинга и эвакуации пострадавших. В частности, в мае текущего года новая вертолетная площадка была открыта на территории Кольсайских озер, и эта практика будет продолжена в других туристических локациях.

Большое внимание уделяется обновлению материально-технической базы подразделений. Только за последние два года для нужд спасателей закуплено более 1,4 тыс. единиц специализированной техники, 36 современных плавсредств и 13 воздушных бортов. В текущем году парк спасательных ведомств дополнительно пополнят 4 современных морских судна, которые будут задействованы для ликвидации ЧС и проведения поисковых работ в акватории Каспийского моря.