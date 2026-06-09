Утверждены правила мониторинга развития национальной инновационной системы

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 2 июня 2026 года утверждены Правила обеспечения мониторинга развития национальной инновационной системы. Мониторинг развития национальной инновационной системы осуществляется путем сбора информации у уполномоченных органов в области государственной поддержки инновационной деятельности, углеводородов, добычи урана, твердых полезных ископаемых, государственного стимулирования промышленности и науки для обеспечения доступа пользователям ЕОНИС к информации о поддержке инновационной деятельности, передает Zakon.kz.

Фонд по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации и субъектом мониторинга определяет цифровые системы, подлежащие интеграции с ЕОНИС. Интеграция осуществляется путем автоматизированного обмена данными с использованием программных интерфейсов (API), сервисов межсистемного взаимодействия и иных технологических механизмов, обеспечивающих передачу сведений без необходимости их повторного ручного ввода.

Предусмотрено, что субъекты мониторинга обеспечивают регистрацию в ЕОНИС сотрудников, ответственных за размещение и актуализацию информации, соблюдение ими конфиденциальности размещаемой информации, включая данные о логине и пароле. Субъекты мониторинга предоставляют информацию в ЕОНИС в режиме реального времени путем интеграции ЕОНИС с цифровыми системами субъектов мониторинга. В случае отсутствия технической возможности для интеграции субъекты мониторинга предоставляют информацию посредством ее внесения и актуализации в личном кабинете пользователя.

Передача информации осуществляется по мере возникновения, обновления или изменения соответствующих данных в цифровых системах субъектов мониторинга. Субъекты мониторинга обеспечивают актуализацию информации в ЕОНИС не позднее трех рабочих дней после получения новых данных или информации о соответствующих изменениях. При этом субъекты мониторинга обеспечивают первичное внесение информации в течение 30 дней с даты введения в действие настоящего приказа.

Указывается, что государственные органы, не являющиеся субъектами мониторинга, субъекты предпринимательства и физические лица могут предоставлять информацию в ЕОНИС на добровольной основе посредством создания личного кабинета пользователя.

Фонд определяет и актуализирует формы в ЕОНИС для заполнения субъектами мониторинга по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.