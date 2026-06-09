Дроны, квадроциклы и служебные собаки начали патрулировать пляжи Казахстана

В Казахстане 1 июня начался купальный сезон, поэтому МЧС начало массовые рейды на водоемах по всей стране.

Спасатели занимаются патрулированием водоемов, обучением и предупреждением граждан. В Алматинской области сотрудники ДЧС проводят проверки даже в ночное время. Особое внимание уделяется местам массового отдыха, в том числе — Капшагайскому водохранилищу и озеру Кольсай. Во время проверок МЧС использует квадроциклы, беспилотники и служебных собак, передает Курсив.

Кроме того, профилактическая работа ведется в детских оздоровительных лагерях, где проводятся беседы и инструктажи по безопасному поведению на воде.

В МЧС добавили, что за неделю с начала купального сезона в Алматинской области оштрафовали 43 человека. Помимо этого, на спецстоянку поместили пять маломерных судов, владельцы которых выходили на воду без документов и номеров.