В Актюбинской области построят новую ветроэлектростанцию на 100 МВт

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров провел встречу с Федерико Пульезе, генеральным директором ТОО «Plenitude Kazakhstan», дочерней компании итальянской Eni S.p.A.

В ходе переговоров стороны обсудили реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии, дальнейшее развитие инвестиционного сотрудничества и участие компании в социальных инициативах региона. Приветствуя представителей компании, глава региона отметил высокий уровень партнерских отношений между Казахстаном и Италией, которые последовательно укрепляются благодаря активному политическому и экономическому диалогу. Особое значение для развития двустороннего сотрудничества имел официальный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Италию в январе 2024 года, открывший новые возможности для расширения торгово-экономических и инвестиционных связей.

Сегодня Италия входит в число крупнейших торговых партнеров Казахстана среди стран Европейского союза. По итогам 2025 года товарооборот Актюбинской области с Италией составил 182,8 млн долларов. При этом объем экспорта достиг 165,1 млн долларов, а импорта — 17,7 млн долларов.

В ходе встречи Асхат Шахаров подчеркнул значимость деятельности Plenitude Kazakhstan для развития энергетического сектора региона. Реализованный компанией проект ветровой электростанции в с. Бадамша стал первой крупной инвестицией Eni в ветроэнергетику и первым проектом компании в области возобновляемых источников энергии в Казахстане.

«Для Актюбинской области особенно важно, что данный проект является успешным примером сотрудничества Казахстана и Италии в сфере „зеленой“ энергетики. Его реализация соответствует стратегическим задачам по развитию возобновляемых источников энергии, внедрению современных технологий и обеспечению устойчивого экономического роста», — отметил аким области.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализации социальных инициатив компании в регионе. Генеральный директор ТОО «Plenitude Kazakhstan» Федерико Пульезе представил информацию о текущей деятельности компании, реализуемых проектах и перспективах дальнейшего расширения присутствия в Казахстане.

В мае 2026 года ТОО получила право на строительство ветроэлектростанции мощностью 100 МВт по итогам аукциона, организованного Министерством энергетики РК. После ввода объекта в эксплуатацию объем генерации электроэнергии планируется на уровне 400 ГВт/ч в год. После принятия окончательного инвестиционного решения реализация проекта намечена на 2026–2028 годы.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества и реализации новых инициатив, направленных на развитие энергетической отрасли, привлечение инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности Актюбинской области.