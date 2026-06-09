Казахстан презентовал стратегию цифровой трансформации сферы занятости на площадке МОТ

Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев в рамках рабочей поездки в Женеву (Швейцария) выступил с докладом на пленарном заседании 114 сессии

В своем выступлении глава ведомства рассказал об основных направлениях трансформации социально-трудовой сферы Казахстана в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта. Отметим, в рамках сессии министр возглавил делегацию от Казахстана, в которую вошли представители работодателей и профсоюзов страны.

Он отметил, что Казахстан полностью разделяет выводы, представленные в докладе генерального директора Международной организацией труда «Момент выбора: использование искусственного интеллекта для обеспечения достойного труда». Он подчеркнул, что текущий 2026 год объявлен в республике Годом цифровизации и искусственного интеллекта, что позволяет по-новому взглянуть на роль государства в управлении рынком труда.

«Сегодня искусственный интеллект меняет рынок труда быстрее, чем прежние технологические революции. Без ИИ трудовая политика строилась на реагировании. Человек потерял работу — мы переобучаем его, произошел несчастный случай — усиливаем контроль. Новые условия делают такую модель недостаточной и требуют от министерств труда во всем мире перехода от реагирования на последствия к опережающему прогнозированию изменений и управлению рисками на основе данных», — заявил Аскарбек Ертаев.

В стране формируется национальная система прогнозирования занятости, позволяющая заранее определять профессии под риском автоматизации. Согласно озвученным данным, к 2035 году влияние искусственного интеллекта в той или иной степени затронет порядка 41% всей рабочей силы Казахстана. При этом доля рабочих мест, которым грозит полная автоматизация, составляет менее 1%, что означает не исчезновение профессий, а реконфигурацию задач внутри них.

Для обеспечения граждан новыми навыками по поручению Главы государства создается Национальный центр трансформации профессий. Граждане получат возможность проходить переобучение по персонализированным траекториям до того, как возникнет риск потери работы. В рамках страновой системы квалификаций ведется актуализация более 600 профессиональных стандартов под нужды обновленной экономики.

Технологическая модернизация охватывает и сферу безопасности труда, где создаваемая цифровая экосистема в сфере трудовых отношений позволит использовать ИИ-решения для анализа причин производственного травматизма и нарушений прав работников на ранних стадиях, что сместит фокус инспекции труда на профилактику.

Кроме того, в стране разворачиваются цифровые службы занятости нового поколения, работающие по проактивной модели. С помощью ИИ для соискателей формируются персональные рекомендации по вакансиям и обучению. На сегодняшний день уже сформировано более 50 тысяч таких рекомендаций, а в целом проектом планируется охватить не менее 600 тысяч граждан.

«Искусственный интеллект не знает государственных границ, поэтому ответы на возникающие вызовы также должны формироваться совместно. Казахстан поддерживает подход МОТ, согласно которому внедрение искусственного интеллекта должно сопровождаться развитием навыков работников, защитой трудовых права и укреплением социального диалога. Мы готовы активно участвовать в формировании глобальной повестки будущего труда, основанной на принципах справедливости, безопасности, инклюзивности и уважения достоинства человека», — заключил министр.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.