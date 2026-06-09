Министр просвещения изучила опыт Китая по внедрению искусственного интеллекта в образовании

Особый интерес для казахстанской стороны представил опыт применения ИИ-инструментов для персонализации обучения.

В рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику министр просвещения Жулдыз Сулейменова ознакомилась с практиками внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в образовательный процесс. В состав казахстанской делегации, возглавляемой министром, вошли представители Министерства просвещения и подведомственных организаций. В городе Ханчжоу делегация посетила ряд образовательных организаций и технологических компаний, где изучила современные подходы к цифровизации образования, персонализации обучения и развитию цифровой инфраструктуры учебных заведений.

В начальной школе Hangzhou Chunhui Primary School были представлены решения по использованию цифровых образовательных платформ, интеллектуальных инструментов поддержки преподавания и технологий персонализированного обучения. Особое внимание было уделено созданию условий для повышения качества образования с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика.

В ходе посещения Hangzhou Yanglingzi School министр ознакомилась с организацией специального и инклюзивного образования. Казахстанской стороне продемонстрировали цифровые решения, применяемые для сопровождения детей с особыми образовательными потребностями и создания доступной образовательной среды.

Также Жулдыз Сулейменова посетила образовательную платформу WOW English, где изучила возможности дистанционного обучения и цифрового сопровождения языкового образования.

Отдельным пунктом программы стало посещение компании H3C — одного из ведущих разработчиков решений в области цифровой инфраструктуры, облачных технологий и искусственного интеллекта. Министру были представлены современные разработки для цифровизации образовательных организаций, создания Smart Campus, внедрения ИИ-классов и развития технологической базы школ и колледжей.

Рабочая поездка состоялась в рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по ускоренной цифровой трансформации страны, развитию технологий искусственного интеллекта и их внедрению в систему среднего образования. Особый интерес для казахстанской стороны представил опыт применения ИИ-инструментов для персонализации обучения, повышения качества образования независимо от места проживания учащихся, а также развития цифровых решений для сельских и малокомплектных школ.

Полученные в ходе визита практики будут учтены при реализации задач по развитию цифровой образовательной среды, повышению ИИ-компетенций педагогов и обучающихся, а также совершенствованию инфраструктуры организаций образования Казахстана.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.